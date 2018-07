Le Kremlin évoque le caractère de la prochaine visite de Macron en Russie

Le porte-parole du Président russe a commenté l’éventualité d’une rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron lors de sa venue pour la demi-finale du Mondial, précisant que le dirigeant français viendra en Russie pour assister au match de son équipe et «qu’il n’y avait pas de déficit de communication au haut niveau».

Emmanuel Macron sera en Russie uniquement pour voir le match entre la France et la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde, qui aura lieu demain à Saint-Pétersbourg, a annoncé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, ajoutant que Vladimir Poutine ne prévoyait pas d’assister lui-même à cette rencontre.

«Pour autant que nous le sachions, M.Macron veut se rendre à Saint-Pétersbourg exclusivement pour le match et quitter Saint-Pétersbourg immédiatement après, de son côté, l'emploi du temps du Président ne prévoit pas sa présence au stade lors de ce match», a dit M.Peskov aux journalistes.

Il a ensuite poursuivi que les contacts russo-français au plus haut niveau étaient déjà assez intensifs.

«Leurs relations sont très bonnes et constructives, je parle de celles entre M.M.Poutine et Macron, dans leur cas, il n'y a pas de pénurie de communication entre la Russie et la France au plus haut niveau», a expliqué M.Peskov.

Emmanuel Macron viendra soutenir l'équipe de France en demi-finale à Saint-Pétersbourg le 10 juillet.

© Sputnik . Alexey Druzhinin Moscou commente la décision de Macron de se rendre au Mondial 2018 en Russie

Cette décision a été annoncée après que les Bleus se sont imposés face à l'Uruguay lors du match qui s'est tenu à Nijni Novgorod et se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales.La France s'est imposée 2:0 dans ce match de quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Le premier but a été inscrit par le défenseur Raphaël Varane sur un coup franc tiré par Antoine Griezmann à la 40e minute. Par la suite, le score a été alourdi par Griezmann à la 61e minute.

L'équipe de France affrontera les Diables rouges en demi-finale le 10 juillet à 21h00 heure locale.