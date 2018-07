Un sénateur russe explique ce qui va changer suite au départ de Boris Johnson

Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma (le parlement russe, ndlr) Alexeï Pouchkov s'est prononcé sur la récente démission du ministre britannique des Affaires étrangères.

«Avec le départ de Boris Johnson, il n'y aura guère de changements au Foreign Office, notamment en ce qui concerna la Russie. Sauf si le ministre britannique des Affaires étrangères change de coiffure!», a-t-il ironisé sur Twitter.

С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2018 г.

Le secrétaire du Foreign Office Boris Johnson et le ministre britannique du Brexit David Davis ont tous deux notifié leur démission, ne soutenant ni l'un ni l'autre le plan de négociations entre Londres et l'Union européenne et les modalités de leurs relations post-Brexit. C'est ce qu'a annoncé lundi la Première ministre Theresa May devant les membres de la Chambre des communes.

Dans son discours, May a tenu à remercier les membres du bureau de David Davis et Boris Johnson pour le travail accompli jusqu'alors. Selon elle, son gouvernement est désormais arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de préparer minutieusement chacune des options possibles concernant l'issue des négociations avec l'Union européenne sur le Brexit.

Comme l'a souligné la Première ministre, la possibilité qu'un accord soit trouvé avec Bruxelles lors de l'entrée en vigueur du Brexit n'est toujours pas garantie. Son discours a notamment été interrompu à plusieurs reprises par les rires et les exclamations des membres du parlement.

L'ancien ministre de la Santé, Jeremy Hunt, a quant à lui été nommé au poste de chef de la diplomatie britannique.