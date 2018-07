Quel message du passé nous ont laissé nos ancêtres à Kaliningrad?

Des touristes se promenant près de la cathédrale de Königsberg, située dans l'actuelle ville russe de Kaliningrad, ont trouvé par hasard un message daté de 1994.

«Parfois, des surprises tombent du ciel. Aujourd'hui, la cathédrale de Königsberg a reçu un message du passé: une capsule temporelle, posée là par des ouvriers du bâtiment qui avaient installé la flèche de la cathédrale, est tombée du ciel et a été trouvée par un touriste se promenant le long de l'île de Kant. Il y a beaucoup d'oiseaux qui s'abritent sous le toit de la cathédrale, et par hasard l'un d'eux a disloqué cette capsule et causé le retour à la terre ferme d'un message historique, 24 ans après sa création», a expliqué le service de presse de la cathédrale.





Un message en russe et en allemand a été trouvé dans la capsule: «Les travaux d'installation de la flèche de la tour principale de la cathédrale de Königsberg ont été effectués par les ouvriers Valeriy Kostromine, Sergei Tchernov, Dmitriy Serenkov et Igor Alekseev. Juillet 1994». La capsule abritait également des extraits d'un vieux journal, des billets de banque soviétiques, ainsi que de la monnaie du début des années 1990.La capsule a été transférée au musée Emmanuel Kant, à l'intérieur de la cathédrale, et ces documents feront une partie d'une exposition prochaine. Le service de presse de la cathédrale a également révélé que cette capsule était déjà la troisième retrouvée autour de la cathédrale et la plus ancienne d'entre elles: une première capsule avait été enterrée derrière le sanctuaire, quant à la deuxième elle avait été découverte lors des travaux d'installation du grand orgue de la cathédrale.