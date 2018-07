Un chercheur de Roscosmos aurait livré des technologies hypersoniques à l’Otan

Employé du TsNIIMash (Institut de recherches scientifiques n°88), organisme de Roscosmos, Viktor Koudriavtsev a été arrêté sur des accusations d'avoir transmis des technologies secrètes à l'Otan.

Concrètement, le chercheur «a été inculpé pour avoir transmis des informations classifiées sur les technologies utilisées pour élaborer des appareils volants hypersoniques à un pays membre de l'Otan», a expliqué au journal russe Kommersant une source au sein des forces de l'ordre. «Par conséquent, les données ont été mises à l'examen du renseignement de l'Alliance atlantique.»

