Vladimir Poutine donne son feu vert à la construction d’un nouveau méga-pont

© Sputnik . Alexey Malgavko Début de la circulation automobile sur le pont de Crimée 14

Vladimir Poutine a demandé mardi au gouvernement de se pencher sur le projet de construction d'un pont entre l'île de Sakhaline et la partie continentale de la Russie, ce qui donnerait une impulsion au développement du nord du territoire de Khabarovsk et pousserait les gens à rester sur l'île.

«Je sais qu'on discute depuis des décennies de la construction d'un pont entre Sakhaline et le continent. Vos députés écrivent dans une lettre que c'est un rêve de longue date des habitants de Sakhaline. Ce serait un facteur qui inciterait les habitants à rester sur leur île: on pourrait alors y aller et venir à n'importe quelle saison et par n'importe quel temps», a indiqué M.Poutine lors d'une rencontre avec le gouverneur de Sakhaline, Oleg Kojemiako.

Selon les informations préliminaires, un pont ferroviaire pourrait être construit dans la partie la plus étroite du détroit de Tatarie. Il ferait partie d'un chemin de fer long de 580 km. A l'heure actuelle, un ferry assure le transport de fret entre Vanino et Kholmsk, mais son fonctionnement dépend des conditions météorologiques.

© Sputnik . Артем Житенев La Russie propose au Japon de construire un pont entre Sakhaline et Hokkaïdo

Le Chemin de fer de l'Extrême-Orient a annoncé début juillet qu'une étude de faisabilité de projet serait prête d'ici à décembre 2018. Les travaux pourraient commencer en 2021 et durer environ cinq ans.

Les discussions sur les moyens de relier l'île de Sakhaline au continent d'une manière permanente sont en cours en Russie depuis plus de 60 ans. En 1950, l'URSS a lancé les travaux de construction d'un tunnel ferroviaire long de 10 km sous le détroit de Tatarie, mais le projet a été abandonné en 1953. En 2007, les autorités sont revenues à l'étude de cette question.

En septembre 2017, la Russie a proposé au Japon d'examiner le projet d'une éventuelle construction d'un pont ferroviaire et automobile depuis Hokkaïdo jusqu'à l'île de Sakhaline.