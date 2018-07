Un avion à effet de sol doté de missiles devrait voir le jour en Russie

Le prototype d'avion à effet de sol (un «ekranoplan») baptisé Orlan, développé par le bureau d'études Alekseïev de Nijni Novgorod, sera créé dans le cadre du programme national d'armement pour 2017-2028, a fait savoir le vice-Premier ministre russe Iouri Borissov.

La Russie conçoit un ekranoplan très lourd pour ses forces armées

Ces avions à effet de sol seront dotés de missiles afin de patrouiller les régions maritimes.

C'est le passage du Nord-Est, ou la route maritime du Nord, où l'infrastructure est encore sous-développée, qui sera visée par le nouvel engin, dont les patrouilles pourront couvrir cette région, a souligné M.Borissov. Les engins de ce type pourront également être utilisés dans les mers Caspienne et Noire, selon lui.

Le palmarès des avions d'attaque au sol les plus puissants et efficaces

Par ses capacités, un avion à effet de sol se place entre les avions et les navires, mariant leurs meilleures caractéristiques. L'«effet de sol» est dû à la création d'un «coussin d'air» entre la coque / les ailes de la machine et la surface de l'eau à l'aide des courants d'air. En se soulevant au-dessus de la mer, l'appareil acquiert de la stabilité et la capacité à «glisser» en consommant un minimum de carburant. Et il peut le faire non seulement au-dessus de la mer mais aussi au-dessus de toute surface lisse: un champ de glace, la neige ou la steppe.

​Pour sa rentabilité et sa capacité de charge, un avion à effet de sol dépasse un avion simple ou un hélicoptère, et il est plus rapide qu'un navire à ailes portantes. Du point de vue militaire, ce genre d'appareil est indétectable par les radars.

