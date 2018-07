Le plus grand camion benne russe passe des tests dans une mine de charbon (vidéo)

Le service de presse de l'usine de constructions mécaniques Tonar, dans la région de Moscou, a annoncé que le plus grand camion benne russe, le Tonar-7501, avait entamé des essais dans la mine à ciel ouvert du bassin houiller de Kouznetsk.

Les tests ont été lancés début juillet quand l'usine a envoyé sont géant de 60 tonnes dans une mine de la région de Kemerovo, en Sibérie. Le véhicule devait fonctionner durant deux quarts de travail de 11 heures chacun, transportant le charbon sur des distances allant jusqu'à 380 kilomètres par jour. Le camion a brillamment passé ses «examens».

Le poids lourd, présenté pour la première fois en mai dernier et doté d'une configuration de quatre roues motrices sur six (6x4), a suscité un grand intérêt auprès des éventuels clients. Le véhicule est un projet nouveau pour l'usine, car il n'a hérité de son prédécesseur que de la cabine. Avec un moteur diesel six cylindres Cummins et une boîte de vitesses hydromécanique automatique, il développe 540 chevaux et 2.344 Nm de couple, tandis que sa capacité de charge a augmenté de 20 tonnes par rapport au modèle précédent, le Tonar-45251. En outre, le camion est doté d'une suspension à base de pièces en caoutchouc, ce qui aide à la stabilité du véhicule lors du transport d'une charge.