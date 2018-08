Le pont de Crimée bat un nouveau record

Le centre d'information «Le Pont de Crimée» a annoncé qu'un record de trafic y a été établi dimanche 5 août.

«Nous avons enregistré un nouveau record de trafic sur le pont de Crimée. En 24 heures, 32.406 véhicules, dont plus de 19.000 voitures, l'ont traversé dans les deux sens», indique un communiqué du centre.

Le record précédent avait été atteint le 15 juillet avec 31.511 véhicules.

Selon le communiqué, depuis le début du mois d'août, le trafic moyen quotidien sur le pont de Crimée a dépassé les 28.000 véhicules, soit près de 15% de plus que le trafic quotidien moyen de juillet.

Au total, depuis son ouverture à la circulation, le pont a été parcouru par plus de 1,58 millions de véhicules dans les deux sens.

32 406 машин в сутки — мой новый рекорд! Воскресенье прошло не зря:) #крымскиймост pic.twitter.com/S11ora9YJ9 — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 6 августа 2018 г.

​Le pont a été inauguré le 15 mai 2018, en présence du chef de l'État Vladimir Poutine. Il relie la Crimée et le territoire de Krasnodar. La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an). La vitesse maximale autorisée sur le pont est de 90 km/h.