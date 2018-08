Le véhicule tout-terrain russe Sherp est «aussi fiable qu’une kalachnikov» (photos, vidéo)

Le tout-terrain Sherp est parfaitement universel, étant capable de franchir tout ce qui se met en travers de sa route, a déclaré à Sputnik Pavel Lebechenkov, représentant à l'exposition d'Alabino l'usine Sherp de Saint-Pétersbourg.

«Notre véhicule est capable de se mouvoir dans la toundra, les marais, l'argile et le sable. Il peut "nager", franchir les gués et les glaces et ce, grâce au système de régulation de la pression dans les pneus», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter ce n'était pas l'air comprimé qui se trouvait à l'intérieur des pneus, mais des gaz d'échappement.

Selon le spécialiste, le Sherp a une suspension […] pneumatique avec des pneus extra-basse pression de 800 litres, qui sont tous interconnectés. Ses quatre roues motrices font 1,60 mètre de diamètre et lui permettent de flotter sur l'eau. De plus, il évacue immédiatement tout liquide qui s'infiltrerait et la forme spéciale de ses pneus agit comme les pales d'une hélice pour le faire avancer en eaux profondes.

«La construction de notre engin est on ne peut plus simple, et c'est la raison pour laquelle il est aussi fiable qu'une kalachnikov. […] Son autonomie est de 100 heures sur les routes impraticables ou de 800 à 1.000 km. Il a une vitesse maximale de 45 kilomètres par heure sur terre et six kilomètres par heure dans l'eau», a poursuivi M.Lebechenkov.

Il s'est souvenu d'une expédition durant l'été 2017. À bord de quatre Sherp fabriqués en série à quatre roues et d'un autre expérimental à 10 roues, on avait alors traversé les régions nordiques russes les plus infranchissables, en prenant la plus longue route terrestre au-dessus du cercle polaire. Cette expédition était partie de la ville d'Arkhangelsk, dans le nord de la Russie, pour arriver à Petropavlovsk-Kamtchatski, ville de l'Extrême-Orient russe.

Selon l'interlocuteur de Sputnik, le Sherp est fabriqué en série depuis plus de trois ans et est commercialisé au prix de 84.380 à 92.550 euros. Ce tout-terrain russe est vendu au Canada, aux États-Unis, en Pologne et en Lituanie.

«L'exploitation et l'entretien du Sherp ne coûtent pas cher en raison de son schéma technique extrêmement simple, et c'est entre autres son immense avantage», a conclu M.Lebechenkov.