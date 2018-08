La cause de la bagarre dans laquelle a été entraîné Samy Naceri à Moscou dévoilée

Une bagarre entre des clients du bar karaoké Voice à Moscou, dans laquelle s'est vu entraînée la star de Taxi, a été déclenchée pour une raison simple, indiquent les médias russes. Un client et le Français n'ont pas pu se partager un micro. L’acteur s’est fait opérer avec succès, a appris Sputnik d’une source médicale.

Aussi simple que ça: l'acteur français Samy Naceri a été passé à tabac dans le bar karaoké Voice, dans la capitale russe, à cause de sa volonté de chanter, affirment les médias russes. Le Français et un autre client du bar ont voulu, au même moment, s'emparer du microphone et n'ont pas réussi à gérer pacifiquement ce petit souci dont la conséquence a été un traumatisme crânien chez la star de Taxi.

Par la suite, comme Sputnik l'a appris d'une source au sein de l'Institut de recherche des maladies oculaires de Helmholtz, l'acteur est sorti de chirurgie, cette dernière s'étant terminée avec succès.

«Samy Naceri est actuellement chez nous. Sa docteur vient de sortir de la salle d'opération et a dit que l'intervention avait été un succès. Naceri a préféré subir un traitement dans l'Institut de recherche de Helmholtz au lieu d'aller se faire soigner dans sa patrie, en France», a affirmé à Sputnik le service de presse de l'établissement.

Le spécialiste principal, l'ophtalmologue Vladimir Neroev, suit attentivement le traitement du Français.

© Sputnik . Sergey Pivovarov Samy Naceri a été passé à tabac dans un bar de Moscou, un traumatisme crânien diagnostiqué

Dans la nuit du 4 au 5 août, Samy Naceri s'est laissé entraîner dans une bagarre en plein centre de Moscou, dans un bar karaoké où l'acteur passait la soirée avec son frère Larbi, a annoncé à Sputnik l'Institut de recherche Sklifosovskiy, auquel s'est adressée la star du cinéma.

Le Français a raconté aux médecins qu'il était entré en conflit avec l'un des clients de l'établissement qui l'a par la suite frappé au visage. M.Nacery a immédiatement reçu tous les soins médicaux nécessaires et a pu rentrer dans son hôtel. Un léger traumatisme crânien lui a été diagnostiqué.

Selon des médias russes, Samy Naceri aurait eu un conflit avec des personnes de nationalité biélorusse aussi clients du bar. La police s'est saisie de l'affaire en question.