Un requin attaque un plongeur dans l’Extrême-Orient russe

Un chasseur sous-marin a été attaqué samedi par un requin au large du kraï du Primorié, en Extrême-Orient russe. L’homme et le prédateur se sont disputés à cause d’un poisson. Personne n’a été blessé sauf le poisson qui a été mangé.

Un participant au championnat de la chasse sous-marine dans le kraï du Primorié a été attaqué samedi par un requin près de l'île Zheltukhina dans le golfe de Pierre-le-Grand en Extrême-Orient russe, informe le président de la Fédération des sports sous-marins du kraï du Primorié Dmitri Anachkine, interrogé par Sputnik.

Selon lui, l'incident s'est produit après que le plongeur a tué un poisson. En tentant de lui prendre son butin, le prédateur s'est mis à mordre ses palmes. Chassé par une vedette qui s'était rendue de toute urgence en aide du plongeur , le requin est parti sauf et sain. Le chasseur sous-marin n'a pas été blessé non plus.

M.Anachkine a indiqué qu'il s'agissait d'un requin-taupe du Pacifique de 2,5 mètres de longueur, capable «de mordre ou de tuer un homme».

Ces dernières années, plusieurs attaques de requins ont été enregistrées dans le kraï du Primorié. Durant l'été 2011, un requin avait notamment mordu la main à un homme âgé de 25 ans. La même année, un autre requin avait blessé un adolescent de 16 ans.