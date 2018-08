Moscou envoie ses bombardiers stratégiques Tu-160 en Extrême-Orient (vidéo)

Deux bombardiers stratégiques supersoniques russes Tu-160 ont effectué leur premier atterrissage à Anadyr, ville la plus orientale de la Russie, dans le cadre d’exercices qui ont impliqué près de 10 avions, notamment des bombardiers lourds Tu-95MS et des avions ravitailleurs Il-78.

Dans le cadre d'exercices militaires, deux bombardiers stratégiques russes Tu-160 ont atterri pour la première fois sur l'aérodrome d'Anadyr, dans l'Extrême-Orient russe, a annoncé le 16 août le ministère russe de la Défense.

Anadyr est la ville la plus orientale de la Russie et se trouve dans le district autonome de Tchoukotka.

© Sputnik . Alexey Fedoseev Les bombardiers supersoniques russes élargissent leurs directions de vols

Les avions ont décollé de leur base permanente dans la partie européenne de la Russie et ont parcouru près de 7.000 kilomètres, indique le communiqué du ministère. Lors du vol, leurs équipages ont effectué un ravitaillement aérien.

En dehors des Tu-160, une dizaine d'autres avions, y compris des bombardiers lourds Tu-95MS et des avions ravitailleurs Il-78, ont participé aux manœuvres.

Le Tu-160 est le plus gros et le plus puissant avion militaire supersonique à géométrie variable au monde. Conçu dans les années 1970-1980, il est en service dans l'armée russe depuis 1987. Le Président Vladimir Poutine a décidé de relancer la production des Tu-160, à la demande du ministère de la Défense en mai 2015.

© Photo. Russian Defense Ministry L’armée russe entend rendre furtifs ses bombardiers stratégiques Tu-160

Possédant au total 16 appareils de ce type, les Forces aérospatiales russes ont utilisé le Tu-160 lors de l'opération aérienne contre les terroristes de Daech* en Syrie . Les bombardiers y ont pour la première fois largué des bombes guidées KAB-500 et tiré des missiles à guidage laser Kh-29L ainsi que des missiles balistiques de précision Kh-101.

D'une masse au décollage atteignant 275 tonnes, le Tupolev Tu-160 a une vitesse maximale de plus de 2.000 km/h et peut emporter jusqu'à 40 tonnes d'armements: bombes non guidées ou guidées de différents calibres (y compris nucléaires), missiles de croisière stratégiques Kh-55 ou missiles aérobalistiques Kh-15. Son autonomie de vol varie entre 10.000 et 16.000 km en fonction des charges de combat.

*Organisation terroriste interdite en Russie