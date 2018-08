Ramzan Kadyrov commente les attaques dont des policiers tchétchènes ont été la cible

Des policiers tchétchènes, dont trois ont été blessés dans les attaques d’aujourd’hui, ont déjoué avec succès plusieurs tentatives de radicaux pour déstabiliser la situation en Tchétchénie, a déclaré Ramzan Kadyrov sur sa chaîne Telegram.

«Un groupe de jeunes a tenté de commettre des crimes qui auraient eu beaucoup de résonance […] Grâce à la vigilance de la police, toutes ces tentatives ont été déjouées, les bandits ont été neutralisés, l'un des criminels voulait se tuer en provoquant une explosion mais est resté en vie», a-t-il écrit.

© AFP 2018 Josep Lago L'attaque d'un commissariat près de Barcelone considérée comme un acte terroriste

Le chef de la Tchétchénie a souligné que les radicaux avaient cherché à «créer l'apparence de forces capables d'organiser des actions armées et des actes terroristes». Il s’est également dit persuadé que les assaillants avaient pour but de «perturber la fête, espérant ainsi provoquer une grande réaction dans la société et empêcher les habitants de Tchétchénie d'organiser des événements» liés à la célébration de l’Aïd el-Kébir.

«La situation à Grozny et en Tchétchénie est tout à fait calme et stable et rien n'indique qu'il y aura des complications: les agents de la force publique sont comme toujours vigilants et prêts à rappeler immédiatement à l’ordre toute personne qui voudrait porter atteinte à la sécurité des citoyens», a-t-il ajouté.

M. Kadyrov n’a pas confirmé l’information selon laquelle l’un des policiers avait été tué.

Il a été annoncé précédemment que les deux assaillants avaient été tués ce matin alors qu'ils essayaient de pénétrer dans un bureau de la police du district de Shablinsy. Une deuxième attaque s’est produite dans le même district vers 10h00 lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser près de policiers dans la localité de Mesker-Yourt. Deux autres attaques ont eu lieu dans la capitale de la République. Le ministère tchétchène de la santé a indiqué que la vie des trois policiers blessés n'était pas en danger.

Quant aux organisateurs des attaques, le chef de la Tchétchénie a suggéré qu’ils pourraient être liés à Daech*. En même temps, il a insisté sur le fait que cette organisation terroriste ne disposait d'aucun soutien ni assise sociale dans la République.

*Organisation terroriste interdite en Russie