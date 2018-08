Pour la défense et la paix: des hélicoptères russes présentés au Forum Armée 2018 (photos)

L’entreprise Hélicoptères de Russie a présenté ses aéronefs, tels que le Mi-28 et le Mi-35, au Forum Armée 2018. Selon les représentants de cette société interrogés par Sputnik, ces appareils poursuivent les traditions du Mi-24 Crocodile et se tiennent prêts à conquérir les marchés internationaux grâce à leur universalité et leurs technologies.

Lors du Forum Armée 2018 qui a ouvert ses portes le 21 août dans la région de Moscou, l'entreprise Hélicoptères de Russie a présenté sa production. Son représentant, Dmitri Titarenko, a décrit à Sputnik ces nouveaux appareils.

L'hélicoptère Mi-35, héritier du légendaire Mi-24, compte parmi les pièces maîtresses de l'entreprise. Le fabricant a présenté ses deux modifications Mi-35P et Mi-35M. Bien que ces versions se ressemblent beaucoup, ce sont deux engins différents.

«Le Mi-35 est en fait le même ‘'vétéran'' que le Mi-24. Mais l'équipement du Mi-24 est devenu obsolète et sa production a été stoppée. Mais les besoins en hélicoptères de combat aussi fiables n'ont pas disparu. C'est la raison pour laquelle l'usine et le bureau d'études du Mil ont mis à jour le ‘'Crocodile'' (Mi-24) dans le domaine de l'avionique et de l'armement, mais sans augmentation sensible de son prix», a expliqué M.Titarenko.

En ce qui concerne le Mi-35M, c'est la modernisation plus poussée du Mi-24 et même du Mi-35.

«Il accomplit les tâches habituelles de destruction de matériels blindés et des troupes d'un ennemi, ainsi que l'acheminement des troupes aéromobiles. Il est beaucoup plus efficaces que ses prédécesseurs grâce à son système d'armement étoffé et à son complexe de défense avec système de suppression de laser», a-t-il ajouté.

© Sputnik . Dmitriy Shorkov Armement du Mi-35M

Une autre pièce de l'exposition est le Mi-28NE, la version d'exportation du Mi-28 Chasseur de nuit.

«Cet engin a initialement été développé en tant qu'hélicoptère d'attaque, étant en quelque sorte un char volant pour la lutte contre le matériel blindé d'un ennemi et pour l'exploration. Il n'est pas équipé d'un compartiment de débarquement, mais il y a une cellule technologique où deux personnes peuvent se placer. Donc, le Mi-28 est capable d'évacuer l'équipage d'un ‘'confrère'' abattu», a souligné M.Tatarenko.

© Sputnik . Dmitriy Shorkov Mi-28NE

Cet appareil se distingue également par sa capacité à agir dans toutes les conditions climatiques et météorologiques et par ses armements de précision et ses moteurs puissants.

Quant aux perspectives d'exportation de ces hélicoptères, selon l'interlocuteur de Sputnik, ils sont sollicités dans les zones les plus conflictuelles.

«Le Mi-24 est un modèle connu depuis longtemps, qui a été utilisé en Afghanistan et en Tchétchénie. […] De nouveaux équipements et armements ont été élaborés pour lui. Il a reçu une seconde vie. Des clients l'attendent. Les hélicoptères Mi-28N et Mi-32R utilisés par l'armée russe ont participé aux hostilités en Syrie. Je peux dire que nos modifications présentées au Forum ont intéressé les acheteurs étrangers», a constaté Dmitri Titarenko.

Il n'y a pas que des appareils militaires présentés au Forum Armée 2018, la gamme des possibilités d'utilisation de l'hélicoptère Ansat étant vraiment universelle.

«Il peut être utilisé pour le transport de passagers, comme cargo, pour les secours, les patrouilles ou les VIP. […] La conception de l'engin prévoit une possibilité de transformation rapide d'une version à une autre. Une modification pour les forces de l'ordre est présentée au forum Armée 2018. Elle est dotée d'un système de surveillance qui aide à identifier les petits détails, jusqu'aux visages humains et aux plaques d'immatriculation», a expliqué M.Titarenko.

© Sputnik . Dmitriy Shorkov Hélicoptère Ansat

Un autre engin, le Ka-226, est aussi flexible et universel que l'Ansat.

«Présentée au forum Armée 2018, la version du Ka-226.80 est un hélicoptère pour les VIP. Malgré sa petite taille, elle transporte jusqu'à six personnes et est capable d'amener ses passagers à une distance de près de 450 kilomètres», a indiqué Vadim Pahomov, représentant du fabricant de l'appareil.

© Sputnik . Dmitriy Shorkov Ка-226.80

Le Forum Armée 2018 se déroule du 21 au 26 août au parc Patriote du ministère russe de la Défense, à Koubinka, près de Moscou.