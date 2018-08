Time a inclut le Parc Zariadié dans la liste des meilleures endroits au monde en 2018

Le Parc Zariadié a été choisi comme étant l'un des endroits les plus beaux du monde en 2018 aux côtés d'une centaine d'autres lieux par le magazine américain Time.

Парк «Зарядье» вошел в список лучших мест в мире по версии журнала Time.https://t.co/R1ONfVYT9M#Зарядье pic.twitter.com/pHe9wt7oUs — Пятый канал Новости (@5tv) August 23, 2018

​«Les immenses parcs publics étaient la particularité principale des villes soviétiques. Centraux, mais majestueux et formels. Ce n'est pas le cas de "Zariadié", le premier nouveau grand parc public à Moscou depuis 50 ans», relate la publication sur le site du magazine Time.

Et de poursuivre:

«Avec un design pensé par Diller Scofidio + Renfro, les architectes américains derrière le New York City's High Line, le parc abrite une salle de concert, une grotte de glace et un pont de la forme d'un boomerang flottant au-dessus de la rivière Moskova. Presque 10 millions de personnes l'ont visité depuis son ouverture en septembre 2017».

Ce pont flottant, dépourvu de tout pilier, est l'une des constructions les plus complexes du parc. Le tablier, long de 70 mètres, semble survoler le quai et la Moskova à une altitude de 15 mètres. Une terrasse panoramique aux hautes enceintes plane au-dessus du sol.

Публикация от Архитектурный совет Москвы (@archsovet) 23 Авг 2018 в 7:14 PDT

«Nous considérons que cette reconnaissance de la conception du Parc Zariadié est logique, un espace magnifique créé par une équipe de spécialistes internationaux. Et ce n'est pas la première fois», a confié Pavel Trekhleb, le directeur du parc, à Sputnik.

Et de poursuivre:

«Le parc a été projeté et conçu comme un organisme vivant, qui se développe constamment et propose aux visiteurs des sens nouveaux, de nouveaux projets et des possibilités pour se reposer et se développer. C'est la raison pour laquelle le Parc Zariadié sera toujours un leader reconnu dans le domaine culturel».

Публикация от Парк Зарядье🌳 (@zaryadye.official) 23 Авг 2018 в 6:53 PDT

Il a exprimé sa certitude que le parc se trouvera encore dans d'autres classements.

Les éditeurs expliquent sur le site du magazine qu'ils ont évalué chaque endroit en se basant sur des critères clés, tels que la qualité, l'originalité, l'influence, l'innovation, et la durabilité. Ils ont donc dressé une liste qui inclut 48 pays des six continents avec des endroits uniques à visiter.

Публикация от Московская перспектива (@mosperspektiva) 23 Авг 2018 в 8:49 PDT

Le parc Zariadié, construit sur l'emplacement de l'hôtel Rossiya, a été inauguré le jour du 870e anniversaire de Moscou.

Публикация от Портреты, пейзажи и предметка (@andreas_plousios) 27 Июн 2018 в 10:42 PDT

L'une des idées phares du parc est de permettre aux visiteurs d'observer la nature de toute la Russie, sans quitter le centre de Moscou. Quatre zones aux couleurs des différents écosystèmes de Russie sont présentes dans le parc. Il s'agit de la toundra, la steppe, la forêt et les marais.

Публикация от Galina Anisimova (@anisimovagalina) 23 Авг 2018 в 2:13 PDT

752 arbres et sept milles buissons ont été plantés dans le parc, avec une flore de 120 espèces au total. Un autre élément important du projet consiste en ce que les visiteurs peuvent se promener dans ce parc comme ils le souhaitent, sans trottoirs prévus.