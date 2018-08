Le pont de Crimée rend très populaire l'est de la péninsule auprès des touristes

La péninsule criméenne a accueilli cette année plus de 5 millions de touristes, dont 3 sont arrivés par le pont de Crimée. Ils sont venus particulièrement nombreux à Koktebel à l'occasion du festival international Koktebel Jazz Party, qui réunit une vingtaine de formations, notamment de Chine, des USA, du Royaume-Uni et de Russie.

Les régions orientales de la Crimée se retrouvent en cette saison estivale en tête de liste des destinations parmi les touristes russes qui arrivent par le pont de Crimée, a déclaré ce samedi Alexeï Tcherniak, chef de la commission du tourisme du parlement républicain.

Il a précisé que plus de 3 millions de personnes étaient venues dans la péninsule en empruntant le pont inauguré le 15 mai et ouvert à la circulation le lendemain.

Alexeï Tcherniak a précisé que pour le taux de remplissage des hôtels, Yalta ne pouvait être concurrencée, mais a attiré l'attention sur une autre tendance.

«Ce qui nous a étonnés cette année, c'est Théodosie et notamment son arrondissement Koktebel, ce qui est indiscutablement lié à l'ouverture du pont de Crimée», a-t-il affirmé.

L'hôtellerie et les autorités de Crimée, ainsi que les organisateurs du festival international Koktebel Jazz Party, qui réunit une vingtaine de formations venues notamment de Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Russie, se félicitent de la vague de touristes qui déferle sur l'arrondissement.

© Sputnik . Maxim Blinov Deuxième jour du festival Koktebel Jazz Party qui plonge la ville dans le jazz

Le nombre de touristes venus passer leurs vacances dans la péninsule de Crimée a déjà dépassé les 5,3 millions, soit un de plus qu'à l'été 2017, avait précédemment indiqué le ministre criméen du Tourisme, Vadim Voltchenko.

Depuis son ouverture à la circulation, plus de 2 millions de véhicules ont franchi le pont de Crimée dans les deux sens. L'ouvrage a été inauguré le 15 mai 2018, en présence du chef de l'État Vladimir Poutine. Il relie la Crimée et le territoire de Krasnodar. Sa capacité est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an). La section ferroviaire doit être ouverte en décembre 2019.