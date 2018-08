Ces Madame Russie qui ont marqué l’histoire du concours de beauté (photos)

Femmes raffinées et épanouies, mais aussi bonnes mères de famille, tous les ans, les plus belles Russes se disputent la couronne de la reine de beauté nationale. Rétrospective en images des six dernières années du concours.

Élégance et beauté, sans oublier les valeurs familiales. Madame Russie 2018 a été sacrée samedi 19 août lors de la finale de ce concours national de femmes mariées. La compétition, ouverte aux représentantes du beau sexe ayant au moins un enfant (en plus d'un mari bien sûr!) s'est soldée par la victoire d'Anna Teleguina, originaire de Tver. L'occasion de (re)découvrir les reines de beauté des six éditions précédentes du prestigieux concours.

2013

Blonde incendiaire, Anna Gorodjaia de la ville de Volgograd, dans le sud du pays, a été élue Madame Russie en 2013. La jeune femme, diplômée en lettres, avait à l'époque 26 ans et élevait avec son mari Dmitri leur fils Daniil.

2014

Mère de cinq enfants, Kristina Belenkaïa, de Moscou, a remporté sa couronne en 2014, à l'âge de 39 ans. Kristina est aussi fondatrice d'un fond caritatif et appelle les personnes aisées à renoncer aux cadeaux au profit de dons caritatifs. Elle dit avoir profité du concours pour attirer l'attention du public sur son activité.

2015

Originaire de Saint-Pétersbourg, Ekaterina Kirmel a été élue Madame Russie en 2015. Elle avait à l'époque 37 ans et six enfants, dont deux filles et quatre garçons. L'aînée, Evguenia, venait de souffler ses 17 bougies alors que le benjamin Fiodor n'avait que 4 ans. Titulaire de deux formations supérieures, Ekaterina est passionnée de danse, pratique l'athlétisme et joue du tambour.

"Миссис Россия — 2015" стала многодетная мать из Петербурга, 37-летняя Екатерина Кирмель pic.twitter.com/1euK7ZcK98 — Петр Щербаченко (@PSherbachenko) 9 августа 2015 г.

​

2016

Ioulia Stoupichina de la ville de Nijni Novgorod a été couronnée en 2016. La reine de beauté diplômée de la Haute école russe d'économie à Moscou avait alors 34 ans et élevait, aux côtés de son mari, leur fils Kirill.

2017

Femme du présentateur russe Dmitri Dibrov et mère de trois fils, Polina Dibrova a remporté l'édition 2017 du concours Madame Russie. La beauté de 28 ans valorise la famille et affirme qu'être mère est la première vocation de toute femme.

2018

Sociologue de formation, Anna Téléguina, originaire de Tver, a été élue en 2018. À 30 ans, elle est mère de deux enfants et se consacre à la télévision où elle a fait carrière. Décorée d'une couronne confectionnée à partir d'or et ornée de motifs traditionnels Khokhloma, la jeune femme sera impliquée pour l'année à venir dans des événements publics et caritatifs à travers toute la Russie.