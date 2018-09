La Russie développerait un convertiplane pour les troupes aéroportées

Une source dans l'industrie de Défense russe a informé Sputnik que les troupes aéroportées préparaient un cahier des charges relatif au développement d'un aéronef convertible destiné à transporter les paras sur le champ de bataille.

«Les troupes aéroportées étudient la possibilité d'utiliser des aéronefs convertibles pour transférer leurs forces sur le champ de bataille. D'ici à la fin du mois de septembre, un cahier des charges sera mis au point afin de commencer les recherches et développements», a détaillé l'interlocuteur de Sputnik.

Au début du mois d'août, Albert Guiilmoutdinov, recteur de l'Université nationale de recherche et de technologie de Kazan, avait révélé le test réussi d'un convertiplane sans pilote développé sur la commande du ministère de la Défense. Cet aéronef dont la portée est de 100 km et la vitesse de 140km/h, pourrait être utilisé dans le domaine énergétique, pétrogazier, dans l'agriculture, ainsi que dans la voirie et les communications.

L'aéronef convertible est un croisement entre un avion et un hélicoptère qui présente des avantages d'universalité. Il peut décoller et se poser comme un hélicoptère et voler avec une vitesse et l'efficacité d'un avion en termes de consommation de carburant. Le modèle le plus répandu est le Boeing-Bell V-22 Osprey qui équipe notamment le corps américain des Marines et l'US Air Force.