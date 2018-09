Des trombes marines et de fortes pluies déferlent sur le sud de la Russie (vidéos)

Les intempéries dévastatrices, qui se sont abattues sur la Crimée et le territoire de Krasnodar, ont causé de sérieux dégâts. Le taux mensuel des précipitations est tombé en une heure sur plusieurs villes russes de ces régions et les rues se sont transformées en rivières, alors que des trombes marines ont été filmées sur la mer.

L'automne a commencé par des tornades et des trombes marines dans le sud de la Russie. Les régions les plus touchées par ces catastrophes naturelles soudaines sont la Crimée et le territoire de Krasnodar. Les intempéries ont fait d'importants dégâts.

Certaines rues se sont transformées en rivières avec un fort courant.

Parfois, les habitants ne pouvaient même pas traverser les rues à cause de l'eau. Sur la vidéo, deux hommes ont porté secours à une femme qui a été renversée par le courant.

Selon les informations du ministère russe des Situations d'urgence, plusieurs maisons dans la ville de Théodosie ont été partiellement submergées. Aucun blessé n'a été signalé.

La ville de Yalta n'a pas été non plus épargnée.

Des trombes marines spectaculaires ont été filmées par des témoins.

Beaucoup de ces photos et vidéos sont devenues virales sur la Toile. Les belles images d'une trombe marine géante qui s'est formée dans le port de Théodosie et a été éclairée périodiquement par des éclairs ont collecté beaucoup de vues et de partages.



Un autre internaute a posté une vidéo du phénomène naturel rare où une trombe marine a été englouti par un nimbus.

La nature est survoltée depuis deux jours mais, ce vendredi 8 septembre, le ministère russe des Situations d'urgence a déclaré sur son site que le pic était passé. Les habitants ont commencé à poster des photos des dégâts provoqués par les intempéries.

Результаты сегодняшнего дождя в Ялте ужасают: pic.twitter.com/TWelbKrC8Z — SeaFlight (@Sea_Flight) September 6, 2018

​«Les conséquences de la pluie d'aujourd'hui à Yalta sont horrifiantes».