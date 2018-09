Ruptly fournit désormais un accès illimité à 80.000 vidéos

L'agence de vidéos russe Ruptly vient de donner à ses abonnés l'accès illimité à des milliers de vidéos dans le cadre de la démocratisation de l'industrie. Cette mesure a été annoncée ce jeudi dans un communiqué du média.

© Sputnik . Sergey Guneev Après RT et Sputnik, au tour de Ruptly d'être dans le viseur de Macron

L'agence propose désormais à des éditeurs digitaux l'abonnement le moins cher du marché permettant d'accéder à environ 80.000 vidéos.

«En rendant notre contenu plus accessible, nous avons créé un modèle d'abonnement inédit et de rupture. […] Nous espérons que cela inspirera des éditeurs de talent à renforcer leur production, expérimenter avec de nouveaux formats vidéo et, bien sûr, augmenter leur audience», a commenté Dinara Toktosunova, présidente exécutive de l'agence.

Récemment, Ruptly a lancé un service de vidéos à 360 degrés également disponibles pour tous les abonnés.

«Des vidéos panoramiques peuvent désormais être téléchargées, ce qui va permettre à des dizaines de médias d'avoir accès à ce format pour la première fois», a ajouté Mme Toktosunova.

Depuis sa création il y a cinq ans, Ruptly promeut l'introduction de nouvelles technologies dans l'industrie vidéo, dont l'utilisation de drones dans les zones de conflits. L'agence publie une quarantaine de récits vidéo et diffuse en direct environ cinq évènements par jour. En 2017, l'agence a été reconnue meilleur site d'actualités B2B par The Drum Online Media Awards. Un an plus tard Ruptly a reçu le titre de meilleure équipe commerciale de l'année.