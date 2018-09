Le Cercle de Lumière illumine Moscou

Le 21 septembre un spectacle multimedia "Le Carnaval des Lumières" sur le canal Grebnoï donnera le coup d'envoi officiel du Festival. Le show racontera le publique une histoire mystérieuse d'une fête errant. Le festival vient en ville à la tombée de la nuit, apporte de la joie et laisse une impression inoubliable sur les habitants de la ville et puis à l'aube il disparaît. Les 22 et 23 septembre le publique pourra regarder "Le Carnaval des Lumières" en reprise.

La fermeture officielle du festival se tiendra ici également le 25 septembre. Un spectacle pyrotechnique dédié à l'année croisée Japon-Russie durera 40 minute. Le public sera surpris de voir les époustouflants feux d'artifice japonais qui sont mondialement connus pour leur beauté et leur immensité.

Que la lumière soit! Moscou dans le Top-5 des villes les plus illuminées du monde

Cette année, un spectacle de lumière sur, réunira les façades de trois théâtres: Théâtre Bolchoï, Théâtre Maly et Théâtre académique de la jeunesse de Russie. Les trois bâtiments permettront de créer la projection vidéo à 270 degrés. Pendant la durée du festival on verra pour la première fois le spectacle «Spartacus» et les spectacles de lumières de l'année passée «Horlogerie céleste» et «Intemporel». De plus, les travaux des finalistes du concours international de Video Mapping ART VISION Classique seront montrés sur les façades de ces célèbres théâtres russes.

Le Cercle de Lumière aux parcs de Moscou (du 21er au 25 septembre)

Deux sites touristiques de Moscou seront le site du Festival pour la première fois dans l'histoire du Cercle de Lumière. Ce sont le parc Kolomenskoïe et le Musée de la Grande Guerre Patriotique sur le mont Poklonnaya. De plus le festival illumine traditionellement le parc Tsaritsyno.

Le musée-réserve Kolomenskoïe invite tout le monde à l'espace des impressions. L'immense territoire du parc deviendra un monde de conte de fées. Les visiteurs pourront voir des masques mystérieux et des animaux fantastiques qui s'animeront, des arbres magique portant des fruits d'or, un carrosse de Cendrillon deviendra une citrouille et même Ole Ferme l'œil invitera le public au monde des rêves.

Des spectacles de lumière dédiés au passé militaire de la Russie et à Moscou seront présentés sur la façade du Musée de la Grande Guerre Patriotique sur le mont Poklonnaya. De plus, les gens pourront adorer un VJing (performance visuelle en temps réel) sur la musique et des chansons du temps de la guerre.

© Sputnik . Ralph Larmann Coup d'envoi du Festival international «Cercle de lumière» à Moscou (images) deviendra un espace de lumière incroyable pour toute la période du festival. Les visiteurs pourront assister à deux nouvaux spectacles qui seront projetés sur l'immeuble du Palais de Tsaritsyno. L'un d'eux est l'histoire d'un oiseau qui partira autour du monde avec le public. L'autre est un spectacle audiovisuel sur le thème du futur dans lequel la technologie et la nature coexistent harmonieusement. Des installations de lumière BIONIC PORTAL — portails dans le monde de l'avenir développeront le thème de la futurologie. Ces installations se fondent dans l'environnement du parc mais elles sont constituées de tubes LED. Grâce à la réalité augmentée les visiteurs du parc Tsaritsyno porront scanner les installations à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette et voir sur l'écran les animaux du futur.

Le 24 septembre, l'artiste russe Dmitriy Malikov donnera un concert en accompagnement des projections vidéo sur la façade du Palais de Tsaritsyno. En outre, il y aura la projection d'œuvres de meilleures participants au concours international ART VISION Modern que sera montré sur le façade du Palais.

Les événements du festival se tiennent aussi sur sites couverts. Les fans de la musique de club auront la possibilité de visiter la soirée international. Ce sera une bataille entre les VJs de différents pays ont rivalisé dans l'art de la création d'images lumineuses accompagnées musique. Le concours ART VISION VJing aura lieu le Samedi 22 Septembre à la salle de spectacle MIR.

Les 22 et 23 septembre au Centre Digital October, le festival organisera un programme éducatif. Des meilleurs designers de lumière et maîtres du mapping vidéo de partout dans le monde partageront leur expérience des projets réalisées, parleront comment éviter les écueils, discuteront des innovations techniques et des tendances nouvelles. Le programme comprend des master-classes, des conferences et des tables rondes.

L'accès aux sites le Centre Digital October et la salle MIR se fait sur réservation.

L'informations détaillées du Cercle de Lumière et le programme complet sont publiés sur le site web du festival: http://lightfest.ru/en/.

Information:

Le Cercle de Lumière est un festival annuel moscovite de designers et spécialistes d'arts audiovisuels. L'évènement se tient chaque automne avec des installations multimédias grand format projetées sur d'illustres bâtiments de Moscou. Ils sont au nombre: la tour Ostankino, la place Théâtralnaya, l'ensemble de Tsaritsyno, l'Université d'État de Moscou de Lomonosov, VDNKh et d' autres. L'entrée de tous les sites est gratuite et ouverte au public.

L'Art Vision — un concours annuel international de Video Mapping et Vjing fait partie du Cercle de Lumière festival de Moscou. Les candidatures au concours sont acceptées pour trois nominations:

— Classic

— Modern

— VJing

