«Nos camarades de combat sont morts»: hommage criméen aux victimes du crash de l’Il-20

Ce mercredi à l'aéroport de Belbek, en Crimée, un vibrant hommage a été rendu aux militaires russes qui ont trouvé la mort dans l'accident de leur Iliouchine Il-20 non loin de Lattaquié, en Syrie. «Nos camarades de combat sont morts. Personne de notre garnison n'est resté indifférent», a déclaré l'un des participants.

Une cérémonie s'est tenue ce mercredi à l'aéroport de Belbek, à Sébastopol, en Crimée, en mémoire des militaires russes ayant trouvé la mort dans le crash de l'Iliouchine Il-20 qui s'est écrasé non loin de Lattaquié, en Syrie. Les participants ont allumé des bougies qu'ils ont disposées de manière à former un dessin d'avion.

«Nos camarades de combat sont morts. Personne de notre garnison n'est resté indifférent», a indiqué le commandant de réserve Andreï Samartsev, cité par la chaine russe Zvezda.

Il a fait remarquer que la cérémonie s'était déroulée en présence d'un prêtre et avait rassemblé des habitants de la ville, le personnel militaire de la garnison, des vétérans du régiment, des enfants et des adolescents du mouvement social patriotique-militaire Younarmia (Armée jeune) et des militaires de l'unité stationnée à l'aérodrome de Belbek.

«Cet avion nous était familier, car il était venu plus d'une fois faire le plein. Nombre de mes amis connaissaient les membres d'équipage», a ajouté Andreï Samartsev.

Bachar el-Assad a exprimé ses condoléances à Vladimir Poutine suite au crash de l'Il-20 qui a fait 15 morts parmi les militaires.

Pour rappel, ce lundi 17 septembre, le contact a été perdu avec l'équipage d'un Il-20 russe de retour vers la base aérienne de Hmeimim à 35 km des côtes syriennes, ce qui a coïncidé avec des frappes de l'aviation israélienne contre la Syrie et un tir de missile depuis un navire français, a précisé la Défense russe. Le commandement français a déclaré n'avoir rien à voir avec ce drame.

Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière un avion russe Il-20 qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré ce mardi la Défense russe. Les avions israéliens «ont délibérément créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les aéronefs dans la région», a-t-il affirmé. Israël n'avait pas prévenu la Russie de son opération militaire et Moscou considère ces démarches israéliennes comme hostiles et se réserve un droit de réponse.