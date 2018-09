La nouvelle version de l'UAZ Patriot, plus rapide, plus puissante, plus fiable (photos)

La présentation de la nouvelle version du tout-terrain russe UAZ Patriot s'est déroulée de manière peu ordinaire: en direct à l'usine d'Oulianovsk a été assemblé l'un des premiers modèles. Sputnik a suivi la retransmission et a appris tous les changements dans ce modèle plus très jeune mais encore attractif pour les Russes.

Un nouveau moteur

Le Patriot est propulsé par un nouveau moteur à essence quatre cylindres ZMZ PRO de 2,7 litres et de 150 chevaux. Ce moteur de niveau Euro-5 a été installé pour la première fois par l'usine d'Oulianovsk sur le modèle commercial UAZ Profi.

Le moteur avec la désignation interne ZMZ-409051.10 est doté d'une double courroie de distribution, de nouveaux mécanisme de distribution de gaz, soupapes, pistons, arbre à cames et un autre échappement et une tête renforcée du bloc-cylindres, alors que le niveau de compression est passé de 9,1 à 9,8. Au final, la puissance a augmenté de 15 chevaux, et le couple maximal a augmenté de 18 nm, jusqu'à 235 nm. Le nouveau moteur, selon les représentants d'UAZ, permettra d'améliorer la poussée à bas et moyen régime: le pic du couple est descendu dans la zone de tours moyens — 2650 au lieu de 3900 tours/minute auparavant.

Les nouveaux tout-terrain du constructeur russe UAZ débarquent en Italie

Il n'est pas prévu de réinstaller un turbo-diesel sur le Patriot. Bien qu'UAZ fournisse des voitures avec de tels moteurs dans certains pays étrangers, cette version n'est pas prévue pour la Russie.

La transmission

Le tout-terrain présenté s'est doté d'une boîte de vitesse mécanique à cinq rapports modernisée. Il possède désormais un embrayage de la compagne LUK avec un plateau récepteur ayant un amortisseur au ralenti, réduisant le bruit de la boîte. La nouvelle butée d'embrayage a réduit de 20% l'effort de pression sur la pédale d'embrayage. La distance du levier pour le passage de vitesses a été réduite, il est plus facile à manipuler, et l'amortisseur au ralenti a augmenté le confort vibro-acoustique.

Hélas, le Patriot ne possède toujours pas de boîte automatique, dont on parle depuis plusieurs années. La direction d'UAZ a officiellement déclaré que le tout-terrain serait équipé par la boîte automatique de la compagnie française Punch Powertrain. Il s'agira certainement d'une boîte six vitesses avec l'indice 6L50: elle est légèrement différente par rapport à celle de GAZelle Next.

Pour l'instant, cette option est proposée par des compagnies extérieures. Ainsi, certaines utilisent la boîte quatre vitesses qui a fait ses preuves A340 (A30-40LE) conçue conjointement par la japonaise Aisin et l'américaine BorgWarner, empruntée à la Toyota4Runner et Hilux. Mais cette boîte coûte au moins 150.000 roubles (près de 2.000 euros).

Quoi d'autre?

Le Patriot a emprunté autre-chose au fourgon Profi: le train avant à angle variable d'inclinaison des pivots d'attelage, des fusées de roues avant ouvertes et un levier d'accouplement des roues avec amortisseur de direction, l'inclinaison des pivots d'attelage a changé. Tout cela a réduit l'angle du demi-tour de 0,8 m, tout en augmentant la précision de direction et en réduisant le jeu du volant en tournant.

De nouveaux amortisseurs à l'avant et à l'arrière. A l'arrière se trouvent de nouveaux ressorts à deux plaques au lieu de trois, 6% plus souples, ainsi qu'un stabilisateur transversal de 18 mm d'épaisseur au lieu de 21 plus tôt. Tout cela a apporté plus de souplesse.

Les vitres sont collées à la caisse, ce qui assure une étanchéité totale du salon. L'insonorisation à l'intérieur devrait être meilleure — le compartiment moteur est revêtu de matériaux isolants de plus grande surface. La garniture des portes latérales a été modernisée, et celle du coffre a été doublée pour amortir le bruit de fermeture. Le système de ventilation a été déplacé de la partie intérieure du plafond dans le compartiment du coffre dans la zone du pare-chocs arrière, alors que des poignées ont été enfin installées sur les montants, qui seront utile sur des routes accidentées.

L'an prochain il est prévu de perfectionner la fixation du coffre (dont se plaignent de nombreux propriétaires du Patriot), ainsi que d'installer des serrures améliorées. Les prix de la nouvelle version du Patriot seront annoncés le 1er octobre. Actuellement, ce modèle coûte entre 731.500 et 1.019.000 roubles (environ 10.000 et 13.000 euros).



La modernisation d'une modernisation

Ce n'est pas la première fois que l'UAZ Patriot est modernisée. Ainsi, ce modèle a considérablement changé en août 2013. Les ingénieurs avaient installé à l'époque une nouvelle boîte de transfert de la compagnie coréenne Hyundai-Dymos avec un bloc de contrôle électronique, en installant dans le salon un bouton pratique pour choisir le régime de fonctionnement de la transmission intégrale. L'amplificateur mécanique du rapport réduit a diminué de 31%, l'aménagement du salon a changé. Les ingénieurs ont ajouté un chauffage du parebrise, des sièges et un chauffage individuel pour les passagers à l'arrière. Le tableau de bord des commandes soft-touch, le revêtement de portes, du plafond, le système de chauffage, de ventilation, l'air conditionné et le système audio avec le main-libre ont été modernisés.

En juin 2014, le tout-terrain s'est doté d'un mécanisme de direction plus fiable, de tubes de direction assistée de la compagnie allemande ZF Lenksysteme et d'une nouvelle pompe de direction assistée qui s'adapte à la vitesse. De plus, le nouveau modèle a reçu pour la première fois un ABS Bosch de 9e génération avec les fonctions EBD (répartition de freinage) et CPC (empêchant le train arrière de décoller du sol). Le bloc de contrôle des vitres a été déplacé sur les portes, la lumière du salon s'éteignait progressivement après la fermeture des portes.

Nouveau UAZ Pickup: quand le neuf est moins cher que le vieux

En août 2015, les Patriot ont été équipées de ressorts hydrauliques permettant d'ouvrir facilement le capot et d'essuie-glaces sans carcasse. Le revêtement des portes et des sièges a été à nouveau modernisé, des enceintes de plus grand diamètre ont été installées dans les portes arrières et à haute fréquences à l'avant. A l'arrière a été installé un accoudoir avec deux porte-verres, les choix de couleur sont plus nombreux, le design des roues alliages 18 pouces a changé.

Le modèle a subi une profonde modernisation en octobre 2016. L'ergonomie et l'isolation sonore ont été améliorées, à la liste des options se sont ajourés la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, le chauffage du volant, les systèmes de navigation et multimédia avec un écran tactile, une caméra arrière, des radars de recul à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un volant multifonction avec des boutons. Son aspect a changé grâce à calandre avec le logotype UAZ élargi et des éléments chromés, des phares avec des LED de circulation de jour, un tableau de bord avec davantage de fonctions, un nouveau design du levier de frein à main, du levier de vitesse et de déflecteurs d'aération avec un ornement chromé. Le constructeur a également proposé des sièges en cuir, ainsi que du cuir sur le volant, le levier de vitesse et le frein à main.

Le tout-terrain proposait en option le blocage du différentiel du pont arrière avec contrôle électronique Eaton, un système de stabilisation, des airbags du conducteur et du passager, ainsi que des ceintures de sécurité avec des prétensionneurs. De plus, le Patriot a perdu son second réservoir archaïque.

Depuis septembre 2017, les voitures sont équipées d'un système multimédia Android avec un giga de mémoire opérationnelle et la possibilité de se connecter à internet via le Wi-Fi. Il accepte les formats mp3, wma, AAC, flac, des fichiers vidéo AVI, MP4, MKV, MOV, 16 giga de mémoire intégrée pour sauvegarder des pistes, des films et des images. La fonction de diffusion de l'écran de smartphone permet de contrôler son portable directement depuis un écran tactile de résolution 1024x728. L'appareil dispose de la navigation Navitel avec des cartes de la Russie, de la Biélorussie et du Kazakhstan.