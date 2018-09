La Russie impliquera plus de 50 avions et 10 navires dans la mer Noire et en Crimée

La Russie lance un exercice tactique dans la mer Noire et en Crimée, où près de 50 avions, y compris de l’aviation stratégique, et une dizaine de navires seront impliqués.

© Sputnik . Georgiy Zimarev Des duels d’artillerie sur un polygone dans la région de Krasnodar 11

Près de 50 avions et une dizaine de navires sont mis en alerte pour prendre part à des manœuvres tactiques dans la mer Noire et en Crimée, annonce le ministère russe de la Défense.

«Un millier de militaires participera à l'exercice conjoint. Plus de 50 aéronefs de l'aviation stratégique, tactique et d'assaut, y compris un avion de détection et de commandement aéroporté A-50, un bombardier supersonique Tu-22M3, et près de 10 navires de la flotte de la mer Noire y seront impliqués», indique le communiqué.

Selon le plan des militaires russes, une escadrille de chasseurs Su-30SM et de bombardiers tactiques Su-34 décolleront de la région de Rostov pour voler en Crimée . Pendant une semaine, ces avions frapperont des cibles en coordination avec une division de lutte antiaérienne et des bâtiments de la Marine.

«Les pilotes frapperont les panneaux-cibles installés en mer et des missiles de croisière réels lancés par des systèmes côtiers de missiles de la flotte de la mer Noire. De plus, lors de l'exercice, le personnel du groupe aérien effectuera une opération compliquée de ravitaillement en vol et combattra un groupe d'un adversaire conventionnel d'une trentaine d'avions», ajoute le service de presse.

Le 24 septembre, lors de manœuvres dans la région d'Astrakhan, des moyens de la lutte antiaérienne de la région militaire Sud ont repoussé une attaque d'un ennemi conventionnel.