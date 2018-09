Un ancien ministre russe lève le voile sur le wagon présidentiel de Vladimir Poutine

Lors des déplacements de Vladimir Poutine en train, où donc se déroulent les négociations quand elles ont lieu? Comme l’a révélé à Sputnik le premier chef des Chemins de fer russes et également ancien ministre du Transport et des Voies de communications, Guénnadi Phadeev, il existe un wagon spécial accroché au train du Président russe.

© Photo. Press-service of the Russian President Voici à quoi Poutine a fait attention en choisissant la limousine du projet Cortège

Sur une photo remontant à juin 2003 et publiée sur le site officiel du Kremlin, on aperçoit Vladimir Poutine et l'ancien ministre russe des Voies de communications, Guénnadi Phadeev, ensemble dans un wagon peu commun autour d'une table verte, d'un téléphone et de rideaux aux fenêtres que l'on ne voit pas habituellement dans les wagons de passagers ordinaires. M.Phadeev a fait savoir à Sputnik qu'il s'agissait d'un lieu très spécial du train dans lequel le Président russe pouvait participer aux négociations.

«Vous avez pu voir un wagon ordinaire pour les pourparlers du Président du pays. Il fait partie du train présidentiel et il est rattaché au wagon spécial personnellement pour le Président. Il est élaboré à la demande du Service russe fédéral de protection pour assurer sa sécurité personnelle complète et absolue et en tenant compte de son travail en tant que Président», a expliqué Guénnadi Phadeev.

Il s'est également souvenu de son voyage en 1996 dans ce wagon spécial avec l'ancien Président russe Boris Eltsine, lorsque ce dernier se dirigeait vers le sud du pays.

«Mais celui de Vladimir Poutine est plus moderne», a-t-il précisé.