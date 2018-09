La triste fin d’un pilote soviétique disparu il y a environ un demi-siècle au Vietnam

Le corps du pilote soviétique Youri Poyarkov, disparu il y a 47 ans lors d'un vol d'instruction, a été découvert dans le nord du Vietnam, fait savoir la chaîne russe Zvezda.

L'expédition de recherche a été lancée sur l'initiative de la petite-fille du pilote. Après un an de travaux, deux corps et les débris de l'avion ont été retrouvés.

Youri Poyarkov a été envoyé au Vietnam avec d'autres spécialistes soviétiques afin de soutenir l'Armée populaire vietnamienne. En avril 1971, en tant qu'instructeur de vol, il a accompagné un pilote vietnamien dans un chasseur soviétique MiG-21S. Ils ne sont jamais revenus. Les Vietnamiens n'ont pas réussi à détecter le lieu de la catastrophe et ont arrêté l'opération de recherche dix jours plus tard.

Entre 1965 et 1974, l'URSS a envoyé au Vietnam plus de 6.000 généraux et officiers ainsi qu'environ 5.000 soldats. Selon diverses sources, entre sept et 16 militaires soviétiques y sont décédés.