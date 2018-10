Vladimir Poutine dévoile le secret de sa productivité

Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont rencontré des agriculteurs russes du territoire de Stavropol. Lors de ce rendez-vous, le Président russe a révélé le secret de son aptitude au travail et de sa productivité.

Le Président et le Premier ministre russes ont visité des pommeraies du territoire de Stavropol où ils ont rencontré des agriculteurs de l'entreprise Rassvet avec qui les deux dirigeants ont déjeuné.

Une ouvrière a demandé comment le Président russe avait réussi avec son emploi du temps chargé à trouver un créneau pour déjeuner avec eux.

«Je ne suis pas venu que pour manger», a rigolé Vladimir Poutine.

Et de poursuivre:

«La meilleure énergie est de communiquer avec des personnes comme vous. Je parle sérieusement, sans embellir. C'est la vérité. Quand tu vois ce qui se passe, de nouvelles forces arrivent. Quand tu vois des gens qui réussissent, qui font des choses et avec un très bon résultat. Cela est aussi notre résultat, c'est donc toujours une bonne injection d'énergie.»

Le fondateur de Rassvet, Marate Galeev, a raconté aux dirigeants russes comment le travail est organisé au sein de son entreprise agricole. D'après lui, outre cultiver des arbres fruitiers, ils produisent aussi des céréales.

«Cette année, la récolte du blé a atteint 50 quintaux», a raconté Marate Galeev.

Vladimir Poutine a estimé cette récolte comme très fructueuse.

«À l'époque de l'Union soviétique, pour cela, on vous décernait le titre de Héros du travail socialiste [la plus haute distinction récompensant des travaux exceptionnels pour l'économie nationale, ndlr]», a lancé le Président russe.

Le Président et le Premier ministre ont été invités à goûter des plats que mangent habituellement les agriculteurs de l'entreprise dont une salade aux tomates et concombres frais, un bortsch, une côtelette avec une purée de pommes de terre, une compote de pommes et une tarte aux pommes. Les ouvriers de l'entreprise ont aussi félicité Vladimir Poutine qui a fêté son anniversaire le 7 octobre et il lui a été offert des pousses de pommiers.