Cinq bonnes raisons de passer vos vacances à Kazan

Les vacances d’été vous manquent déjà, mais où partir, et quand? La troisième capitale de la Russie propose un large éventail d’hébergements et d’activités qui feront le bonheur de tous. Voici donc sept bonnes raisons de visiter Kazan.

Êtes-vous déprimé par l'arrivée de l'automne? Ressentez-vous l'envie de fuir votre quotidien et de faire vos bagages, direction une destination peu commune? Prenez des notes, et bienvenue à Kazan!

La coexistence harmonieuse de deux religions

Multiculturelle, vibrante et moderne, Kazan est une ville à part en Russie, là où les bulbes des églises orthodoxes se mêlent harmonieusement aux minarets des mosquées.

En 2009, Hillary Clinton a d'ailleurs visité le Tatarstan pour s'inspirer de ses méthodes de cohabitation harmonieuse entre communautés. Elle a qualifié cette république russe de «modèle de cohabitation entre ethnies et religions différentes.»

Le lieu qui symbolise le mieux cette cohabitation des cultures et des religions? Le Kremlin de Kazan. Cette ancienne forteresse située sur la rive gauche de la Volga, entourée de remparts d'un blanc immaculé, est un exemple unique dans le monde de coexistence harmonieuse entre islam et christianisme. Le site abrite à la fois le palais du Président du Tatarstan, la cathédrale de l'Annonciation (construite en 1562) et l'imposante mosquée Kul Sharif (inaugurée en 2005). L'accès du Kremlin et des lieux de culte est gratuit.

En se promenant dans les rues de la ville, on peut apercevoir une église orthodoxe et une mosquée presque l'une en face de l'autre. Pourquoi ne pas venir visiter cette ville russe atypique pour ressentir l'harmonie de deux cultures coexistantes?

Une hospitalité inhabituelle

Récemment, des touristes chinois se sont vu présenter un guide de conseils censé les aider à comprendre la mentalité et les habitudes des Russes, comprenant entre autres le cliché très répandu du «caractère rude» et du «visage de pierre» des Russes. Toutefois, ce n'est pas le cas de Kazan et de ses habitants!

En arrivant à Kazan, il est vraiment difficile de repérer «un visage de pierre». Les Tatars et les Russes de la ville font preuve d'une hospitalité qui dépasse souvent les limites! Si vous êtes perdu, si vous ne pouvez pas trouver le bon chemin ou, par exemple, un distributeur à proximité, un local peut facilement vous prendre par la main et vous y emmener. Et il serait impoli de refuser une telle aide chaleureuse (mais vous ne sauriez pas la refuser de toute façon!).

Des sucreries locales

Le chak-chak est une des principales spécialités gastronomiques du Tatarstan: c'est un dessert à base de miel, de farine et d'œuf. Avant de repartir, n'oubliez pas de ravir vos amis, vos proches, et vous-même, en achetant cette tradition incontournable de la gastronomie tatare. Vous en trouverez dans n'importe quel magasin de la ville. Ces sortes de petits vermicelles sucrés ne devraient pas vous laisser indifférent.

Mais ce qui concerne la cuisine tatare en générale, elle est également très riche! Etchpotchmak, smetannik, peremiatch, boukken, baoursak… autant de plats à ne pas rater! Après une visite au Kremlin de Kazan et une promenade dans le centre-ville, nous vous conseillons de passer sur la principale rue piétonne de la ville, Bauman, où l'on peut trouver de nombreux restaurants et cafés pratiquant la cuisine tatare, ainsi que des magasins de sucreries locales.

La beauté des lumières

En mois d'octobre, le soleil couche tôt, à environ 18 heures. Alors, la ville change de couleur: sur le large quai au bord de la rivière Kazanka, le ciel devient un véritable tableau revêtant les couleurs rouge, rose, bleu et pourpre dans l'infinité de ses teints.

Après, la nuit tombe et la ville s'allume. Dans ce sens, Kazan peut même rivaliser avec Moscou: désormais, la phrase «Moscou ne dort jamais» peut être transformée en «Kazan ne dort jamais»!

Les illuminations de la ville sont impressionnantes, notamment suite à la tenue de la Coupe du Monde 2018. Montez à l'une des deux grandes roues afin d'admirer une vue à couper le souffle!

De plus, la troisième capitale de la Russie regorge de bars et la vie nocturne y est électrique.

Se reposer du rythme et des foules de la grande ville

En automne, il ne fait pas trop froid à Kazan, bien que cette ville ne se situe pas en Russie centrale, où les températures sont généralement plus chaudes. Les précipitations sont très modérées et réparties sur toute l'année mais plus marquées durant les mois d'été. En octobre, on n'y verra pas une foule de vacanciers. Trouver un endroit isolé dans un parc local ou sur le quai au bord de la rivière avec du thé chaud et du chak-chak est très facile et recommandé pour les visiteurs de la capitale du Tatarstan au mois d'octobre.

En outre, étant donné que la saison des vacances est déjà terminée, les hôtels et les compagnies aériennes réduisent leurs prix jusqu'à 40%. Pas une mauvaise raison pour se rendre à la troisième capitale de la Russie en ce beau mois d'automne, n'est-ce pas?