Attentat en Crimée: Poutine exprime ses condoléances aux proches des victimes

Le Président russe a exprimé ses profondes condoléances aux proches et parents de ceux qui ont trouvé la mort dans l'explosion dans un lycée polytechnique à Kertch, en Crimée, qualifiée par Moscou d'attentat, selon la déclaration mise en ligne sur le site du Kremlin.

© AFP 2018 SERGEI VENYAVSKY Un engin explosif non identifié a explosé dans un lycée en Crimée

Le chef de l'État russe a ordonné au Service fédéral de sécurité (FSB), au ministère russe de la Santé et aux services chargés de l'enquête de prendre des mesures pour établir les causes de ce qui s'est passé et pour accorder un soutien aux blessés, ainsi que les transporter de manière urgente si nécessaire dans des hôpitaux à Moscou et dans d'autres villes russes.

Une explosion s'est produite mercredi dans un lycée à Kertch, en Crimée. Selon le dernier bilan, 13 décès et 40 blessés sont à déplorer. Selon le service de presse du ministère criméen de la Santé, il serait question de 50 blessés. Le Comité national antiterroriste a annoncé qu'un engin explosif non identifié avait explosé.