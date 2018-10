Le Canada adresse ses condoléances suite au carnage en Crimée

La ministre canadienne des Affaires étrangères a adressé ses condoléances suite au carnage qui avait éclaté dans un lycée polytechnique de Kertch, faisant un lourd bilan humain.

​«Le Canada exprime ses plus profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes, lors de la tuerie massive et de l'explosion ayant eu lieu dans un lycée polytechnique de Kertch. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

© Sputnik . Catherine Keizo En direct: le bilan de l'explosion dans un lycée polytechnique de Crimée

Il a été également souligné que le Canada «condamne fortement cet acte lâche de violence contre les jeunes».

Une explosion a eu lieu en fin de matinée mercredi dans un lycée polytechnique de Kertch, une ville portuaire de la péninsule de Crimée.

Au moins 20 personnes, dont une majorité d'adolescents, ont été tuées et plus de 60 blessées dans l'explosion d'un «engin non identifié» dans un lycée polytechnique de Crimée, ont annoncé les autorités locales.

Après avoir commis une attaque dans un lycée à Kertch, en Crimée, ce mercredi, son auteur présumé a mis fin à ses jours, a annoncé le chef de la République de Crimée, Sergueï Aksionov. Selon lui, il s'agissait de Vladislav Rosliakov, un étudiant de 22 ans.