La Russie pourrait se doter d’un porte-avions encore plus grand que l’Amiral Kouznetsov

Le Consortium unifié de construction navale (OSK) russe examine actuellement la possibilité de construire des porte-avions de nouvelle génération, dont le déplacement d'eau est supérieur à celui du porte-avions russe Amiral Kouznetsov, a déclaré le président du groupe Alexeï Rakhmanov dans une interview à RBK.

Il a fait remarquer qu'en Russie il existe deux chantiers navals, dont celui de l'entreprise Sevmash, où il est possible de construire de tels bâtiments de guerre.

© Sputnik . Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik Le porte-avions russe Amiral Kouznetsov se refait une beauté jusqu’en 2021

À l'heure actuelle, la marine russe ne possède qu'un seul porte-avions lourd, à savoir l'Amiral Kouznetsov, mis en exploitation en 1991, à l'époque soviétique. La construction du premier porte-avions russe a commencé en 1982.

Une fois rénové, il pourra encore servir pendant 20 ans, notent des spécialistes. Il peut porter plus de 50 aéronefs, son déplacement d'eau étant de 60.000 tonnes. Le porte-avions est muni entre autres d'un système antinavire Granit, de systèmes de défense sol-air et de missiles et de canons Klinok et Kachtan.