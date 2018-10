Après des systèmes de fusées, cette société crée un engin agricole intelligent (vidéo)

Une société du groupe spatial russe Roscosmos a testé une moissonneuse-batteuse autonome équipée d’une vision par ordinateur, a annoncé le directeur général du groupe Dmitri Rogozine.

Комбайнёры в России скоро потеряют работу).

НПО Автоматики — г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС

Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 27, 2018

​«Les conducteurs des engins agricoles russes risquent de perdre leur emploi. Le groupe de recherche et de production des systèmes automatiques (NPO Avtomatiki) d’Ekaterinbourg, qui a mis au pont des systèmes de commande pour le lanceur Soyouz-2, a mené à bien les essais d’une moissonneuse-batteuse sans pilote. Contrôlée par une intelligence artificielle et équipée d’une vision par ordinateur, elle offre une précision de 2 cm», a indiqué M.Rogozine.

© Sputnik . Alexei Filippov L’intelligence artificielle apprend à voir des humains à travers les murs

Selon le PDG de Roscosmos , qui a publié une vidéo de la nouvelle moissonneuse-batteuse, les délais de mise en exploitation de cet engin innovant ne dépendent que des producteurs agricoles.

La vidéo précise que la moissonneuse-batteuse a un système de conduite autonome de précision et qu'elle peut suivre des itinéraires complexes.

Le groupe NPO Avtomatiki d’Ekaterinbourg conçoit et fabrique des systèmes de contrôle et des équipements électroniques pour les engins spatiaux et les fusées. Il a notamment créé des systèmes pour le lanceur Soyouz-2, ainsi que pour des missiles balistiques terrestres et navals.