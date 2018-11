Pourquoi les dirigeants devraient suivre l’exemple de Catherine II, selon Poutine

D'après le Président russe, tous les dirigeants d'aujourd'hui devraient suivre l'exemple de l'impératrice de Russie Catherine II la Grande (1762-1796) pour avancer «pour le bien de nos peuples». Vladimir Poutine a exprimé ce vœu lors de la réception solennelle au Kremlin à l'occasion du jour de l'Unité nationale célébré le 4 novembre en Russie, où il a récompensé des représentants d'États étrangers qui travaillent en Russie et aident à la promotion de l'image de cette dernière.

«Si nous nous appuyons notamment sur ce qui nous unit, et non sur les contradictions d'aujourd'hui, nous ferons comme Catherine la Grande, nous supprimerons non seulement les droits de douane mutuels et d'autres restrictions, mais nous avancerons aussi activement ensemble pour le bien de nos peuples», a déclaré Vladimir Poutine.

Avant son discours, le Président a récompensé des représentants étrangers avec des décorations et médailles nationales russes. Des médailles de Pouchkine ont été décernées à des artistes et des personnalités publiques, dont le maire de la ville espagnole de Malaga, Francisco de la Torre Prados. Il a lui aussi mentionné l'impératrice de Russie qui, d'après lui, aimait le vin de sa région.

«Au XVIIIe siècle, Catherine la Grande appréciait beaucoup le vin doux de Malaga, qu'elle buvait avec des gourmandises russes, et de ce fait, elle a décidé de lever les taxes douanières pour l'importation de ce vin pendant un an», a raconté le maire de Malaga.

Vladimir Poutine s'est également exprimé sur le patriotisme et la force créatrice qui a inspiré le peuple russe pour ses exploits. Selon le chef d'État russe, le patriotisme est un des piliers de la nation.

La Russie célèbre le 4 novembre le jour de l'Unité nationale en mémoire des événements de 1612 quand les unités de volontaires de Kouzma Minine et du prince Dmitri Pojarski ont libéré Moscou des envahisseurs étrangers. La fête du 4 novembre commémore la fin des Temps des troubles. Le même jour, les chrétiens orthodoxes célèbrent l'icône de Notre-Dame de Kazan, dont l'image est liée à la libération de la Patrie de l'envahisseur étranger.