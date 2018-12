Plus de 3.3 millions de voitures ont traversé le pont de Crimée depuis son inauguration

Depuis l’inauguration du pont de Crimée le 15 mai 2018, plus de de 3.3 millions de véhicules l’ont traversé en passant au-dessus du détroit de Kertch, selon le centre d’information du pont.

Plus de 3.3 millions de voitures ont traversé le pont de Crimée par le détroit de Kertch depuis son inauguration au mois de mai, d'après le centre d'information Krymskyi most (Le pont de Crimée, ndlr).

«Au mois de novembre 243.385 véhicules ont traversé le pont de Crimée dans les deux sens, dont près d'un quart étaient des camions. Au total, plus de 3.3 millions d'automobilistes ont bénéficié de la nouvelle autoroute par le détroit de Kertch depuis son inauguration», indique le tableau d'information.

Le centre d'information notait que le trafic quotidien moyen en novembre était d'environ 8.1 mille véhicules.

«Au cours du mois, plus de 58.000 camions ont traversé le pont (plus de 30.500 camions) en direction de la Crimée. Cela représente près de 24% du flux total. L'intensité moyenne du trafic quotidien est supérieure à 1.900 véhicules, soit 12% de plus qu'au cours du mois précédent», indique le rapport.

© Sputnik . Alexey Malgavko L’ouverture du pont de Crimée à la circulation des camions 13

Avec ses 19 km, le pont qui relie la Crimée au territoire de Krasnodar est le plus long de Russie . Le chantier a été lancé en février 2016, deux ans après la réunification de la Crimée avec la Russie. La partie automobile du pont a été ouverte le 16 mai dernier. La partie ferroviaire du pont, quant à elle, devrait être mise en service d'ici décembre 2019. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction a nécessité une quantité d'acier équivalente à 32 tours Eiffel.

La capacité quotidienne du pont est estimée à 40.000 véhicules et 47 trains dans chacun des deux sens, soit près de 14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an. La vitesse maximale autorisée sur celui-ci est de 90 km/h.