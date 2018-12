Une Russe remporte le concours de beauté Miss World beauty 2018

Une jeune Russe de 19 ans a remporté le concours de beauté Miss World beauty 2018, concours qui ne repose pas seulement sur la beauté mais aussi sur le talent des jeunes femmes, notamment avec la présentation d'un costume national qu'elles ont elles-mêmes confectionné.Lors du concours, les filles devaient défiler dans une tenue sportive, une tenue de soirée et dans le costume national.

Originaire de la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, cette jeune femme a posté sur son Instagram une photo d'elle coiffée de la couronne.

«Encore une fois la couronne principale du concours part avec moi. […] Je suis heureuse et je saurai porter le titre avec dignité», a commenté Khalimat Aïbazova.

D'après la jeune femme, le plus difficile dans le concours a été de créer puis de présenter le costume national.

«Seule ma mère m'a aidée? J'ai deux costumes nationaux: l'un est un costume national russe et l'autre est le costume des Karatchaïs [peuple turc du Caucase du nord, ndlr]», a expliqué la gagnante, citée par les médias locaux.





Plus de 1.000 jeunes femmes de plus de 20 pays étaient en lice pour ce concours dont la finale s'est déroulée à Moscou du 1er au 3 décembre. Khalimat Aïbazova est étudiante en troisième année de gestion à l'université. Depuis son enfance, elle adore la danse. Elle s'intéresse aussi à la politique et aimerait être journaliste. Elle a déjà remporté les concours Miss Europe Continental 2017, Miss Rostov 2017, Miss Tcherkessk 2018 et Miss Beauté du Don 2018.