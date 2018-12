Poutine reçoit un casque de pilote à son nom des mains de Jean Todt (image)

Vladimir Poutine qui a assisté jeudi soir au ballet Casse-noisette en compagnie des dirigeants de la Communauté des États indépendants est reparti du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg avec un cadeau. Pendant une rencontre avec le président de la Fédération internationale de l'automobile Jean Todt qui s'est tenue dans l'enceinte du théâtre celui-ci lui a offert un casque de pilote automobile.

Le casque offert au Président russe porte l'inscription V. Putin et est orné du drapeau tricolore russe.

© Sputnik . Alekseï Nikolski Le casque de pilote offert par Jean Todt à Vladimir Poutine

Au cours de leur rencontre Vladimir Poutine et Jean Todt ont abordé les problèmes du sport automobile en Russie. Le dirigeant russe a signalé qu'outre l'organisation d'une étape de Formule 1 à Sotchi, la Russie a construit un grand centre de sport automobile aux environs de Saint-Pétersbourg. Il a proposé à Jean Todt d'aller l'apprécier. Celui-ci a répondu qu'il s'y rendrait samedi avec son ami le maire de Saint-Pétersbourg.

«J'espère vous voir plus souvent chez nous», lui a dit le Président russe.

© Sputnik . Mikhaïl Klemnetiev De la taïga russe à la Formule 1: le week-end détente de Vladimir Poutine

La Fédération internationale de l'automobile a été créée en1904 à l'initiative de 13 clubs européens et américains. À l'heure actuelle elle regroupe plus de 230 clubs et associations automobiles nationaux de 130 pays réunissant plus de 100 millions de membres. Jean Todt préside la FIA depuis 2009. La Fédération est essentiellement connue pour sa gestion des épreuves de course automobile mondiale. Elle met au point et contrôle l'exécution des règlements de Formule 1, du championnat du monde des rallyes et d'autres courses.

L'Assemblée générale annuelle de la FIA se déroule du 3 au 7 décembre à Saint-Pétersbourg, pour la première fois en Russie.