Le décollage vertical du chasseur de combat russe dernier cri MiG-35 (vidéo)

La vidéo montrant le décollage du chasseur de combat russe de génération 4++ MiG-35 a été filmée et partagée sur la Toile par la chaîne de télévision russe Zvezda.

Sur la vidéo, on voit le décollage quasiment vertical de l'appareil. Cette manœuvre a pu être réalisée grâce à un rapport poussée sur poids inhabituel. Cette caractéristique fait que la puissance des deux moteurs est plus forte que la masse de l'avion.

© Sputnik . Maxim Blinov L’armée russe recevra des chasseurs MiG-35 avant la date prévue initialement

Le nouveau fleuron de l'armée russe, construit sur la base du Mig-29, est doté d'un système de visée de 5ème génération. Le nouveau radar de cet avion à réaction a une portée de 300 kilomètres. Il est capable de suivre et de cibler jusqu'à 10 objectifs. Le chasseur détermine les installations dangereuses de manière autonome pour les détruire en priorité.

L'avion est équipé d'un appareil de pointage infrarouge élaboré à l'aide des technologies spatiales, qui n'avaient jamais encore été appliquées au domaine aéronautique. Cela a permis d'améliorer l'efficacité de ce système au combat. Les constructeurs ont également perfectionné nombre de modules intérieurs et ont installé des appareils plus puissants. Grâce aux matériaux utilisés, le chasseur est devenu plus léger et, par conséquent, plus mobile et plus rapide.