Vladimir Poutine explique quel profil est nécessaire pour devenir Président

D'après Vladimir Poutine, qui a été invité au Forum russe professionnel Proektoriya, à Iaroslavl, chaque personne, quelle que soit sa profession, pourrait devenir Président d'un pays si elle était prête à consacrer sa vie à son travail.

«Chaque personne, quelle que soit sa profession, pourrait devenir Président, bien que d'habitude, les personnes qui possèdent des connaissances juridiques, économiques et qui se consacrent aux questions sociétales et juridiques, sur les interactions entre humains, deviennent des personnes dirigeantes au sein de leur pays. Ces connaissances et compétences professionnelles sont nécessaires et utiles», a déclaré le Président russe devant des participants du Forum.

Il a ensuite cité des exemples de pays européens dirigés par des physiciens.

«Il en existe [des dirigeants physiciens, ndlr] en Europe, ainsi que dans d'autres grands pays du monde. Il existe aussi des dirigeants aux connaissances initiales plus basiques, mais là n'est pas le plus important. Le principal est que, quand une personne choisit tel ou tel type d'occupation, elle en décide l'objectif principal: est-elle prête à y consacrer toute sa vie ou, en tout cas, une partie importante de celle-ci», a déclaré Vladimir Poutine.

Selon lui, il est également indispensable de se tenir à un principe: celui de «ne pas nuire à autrui».

«Un médecin qui ne vit pas tout ce que vit son patient ne pourra pas être un bon médecin. Il doit aimer son patient, il doit percevoir tous ses problèmes comme si c'était ses propres problèmes et essayer de les résoudre ainsi. Il en est de même pour les Présidents».

Enfin, le Président russe a souligné que le succès n'était pas lié au statut de Président.

«Einstein n'était ni Président, ni dirigeant. Si vous choisissez n'importe quel pays sur une carte et vous vous demandez qui en est le Président, il est peu probable que vous le sachiez. En revanche, tout le monde connaît Einstein», a expliqué Vladimir Poutine.

Il a également conseillé aux étudiants de viser des objectifs intéressants à leurs yeux car, selon lui, là est la clef du succès personnel duquel dépend la prospérité du pays.

Le Forum professionnel russe Proektoriya se déroule sur quatre jours, du 11 au 14 décembre à Iaroslavl, dont l'objectif principal est d'aider les élèves et étudiants à trouver un emploi. Des professionnels de différents domaines, ainsi que des PDG d'entreprises, sont venus de toute la Russie afin de trouver les talents de demain et de leur proposer une bourse ou un futur emploi.