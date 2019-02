Le plus grand diamant rose de l’histoire de la Russie présenté à Moscou (images)

Le groupe public russe Alrosa a présenté ses plus grandes pierres précieuses colorées, dont certaines n’ont pas d’analogues au monde. Le clou du programme est devenu une pierre rose, la plus grande jamais extraite en Russie.

Des trésors inestimables jouent de toutes les couleurs — le numéro un mondial du secteur diamantifère, le russe Alrosa a présenté à la presse sa collection de grandes pierres précieuses colorées, dont le diamant rose le plus volumineux de l’histoire.

«Au même titre que les bleus, les diamants roses sont considérés comme étant les plus rares et les plus précieux. Une pierre rose d’une telle taille et d’une telle pureté est l’une des meilleures de ces dernières années», a déclaré le vice-directeur général de l’entreprise Youri Okoemov, assurant que cette pierre pourrait devenir la plus chère de l’histoire du pays.

© Sputnik . Ilya Pitalev Le plus grand diamant rose du pays

Ce joyau rare de 14,83 carats réalisé en forme ovale a été taillé à partir de la pierre précieuse extraite en 2017 en Iakoutie. Reconnu comme le plus grand diamant brut de couleur rose déterré en Russie, il a été en outre qualifié de meilleure trouvaille de l’année 2017, selon The National Jeweler. Pour comprendre sa singularité, il convient de préciser que jusque-là le plus grand diamant rose d’Alrosa ne pesait que 3,86 carats.

Le plus grand diamant présenté par la société a été celui de couleur jaune vif taillé en Asscher et pesant 20,69 carats.

© Sputnik . Ilya Pitalev Pierre de couleur jaune vif pesant 20,69 carats

Encore un trésor de la compagnie – une pierre rose pourpre en taille coussin. Pesant 11,06 carats, elle a été reconnue comme étant le plus grand diamant de cette couleur par le Gemological Institute of America.

© Sputnik . Ilya Pitalev Pierre rose pourpre en taille coussin

Pour comprendre la rareté de ces diamants, il faut tenir compte que dans la nature on trouve en moyenne une pierre colorée sur 10.000 de qualité gemme extraites. Les gros diamants de couleur sont encore moins courants.