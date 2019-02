«La Marine: des croisières gratuites»: les vœux de la Défense russe (images)

En ce Jour du défenseur de la Patrie, célébré le 23 février en Russie, le ministère russe de la Défense a félicité les militaires avec une vidéo dédiée à cette fête patriotique.

La séquence combine des scènes d'exercices militaires et des entraînements des forces armées russes. Les militaires ont démontré leurs meilleurs atouts et compétences, en prouvant leur volonté et détermination à défendre la Patrie.

Auparavant, le ministère de la Défense avait publié des cartes de vœux avec des images et inscriptions liées au Jour du défenseur de la Patrie.

«La Marine de guerre: des croisières gratuites.»

«Forces russes de fusées stratégiques: chaque cible est plus proche.»

En plus, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a félicité ses collègues, en soulignant que les victoires et les actes héroïques de plusieurs générations engendraient la fierté du peuple russe. Selon lui, l'armée remplit efficacement ses missions de combat, assure la sécurité du pays et protège ses intérêts.

«Aujourd'hui, l'armée agit bravement et maîtrise avec confiance les armes modernes et l'équipement militaire et contribue de manière significative à l'indépendance et à la sécurité de l'État», a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site internet du ministère russe de la Défense.

Il a également ordonné de lancer des feux d'artifice à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes russes, dont Volgograd, Kertch, Mourmansk, Smolensk, Novorossiïsk, Sébastopol et Toula.

De son côté, Vladimir Poutine a lui aussi félicité les militaires russes lors d'un discours solennel au Kremlin la veille du Jour du défenseur de la Patrie.

L'histoire de la fête remonte à l'époque soviétique où elle a d'abord été appelée Jour de l'armée et de la marine de l'Union soviétique puis Jour de l'Armée rouge.