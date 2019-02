Poutine entame la préparation du sommet Russie-Afrique prévu pour l’automne 2019

Le Président russe, Vladimir Poutine, a signé le décret visant à créer un comité d'organisation pour le sommet Russie-Afrique en 2019. Le conseiller du chef d'État russe, Youri Ouchakov, en a été nommé président. L'acte a été publié sur le portail officiel d'informations juridiques.

«J'ordonne de former un comité d'organisation afin de préparer et de mettre en pratique le sommet Russie-Afrique en 2019 et d'autres événements dans le cadre des relations russo-africaines», lit-on dans le décret.

Le président du comité devra en établir la composition d'ici un mois. Les dépenses y afférent incombent au cabinet ministériel russe.

De la même source, on apprend que M.Poutine déclare «Désigner la fondation Roscongress en tant que prestataire unique des services relatives à la préparation et à la tenue du sommet Russie-Afrique et des autres événements dans le cadre des relations russo-africaines». Le décret entre en vigueur le 25 février.

Auparavant, Sergueï Lavrov avait annoncé que le sommet aurait lieu au cours de l'automne 2019 et qu'il contribuerait au resserrement des liens entre la Russie et les pays africains.