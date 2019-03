Poutine monte à cheval pour souhaiter une bonne Journée de la femme à des policières

La veille de la Journée internationale des femmes, le chef de l'État russe a rendu visite à un régiment de la police montée et touristique. Pour présenter aux policières ses vœux, Vladimir Poutine est monté à cheval et a effectué plusieurs tours dans le manège.

«Nous avons de plus en plus de femmes dans les forces de l'ordre et dans les unités de force», a tenu à souligner Vladimir Poutine. «Les jeunes filles revendiquent leurs droits sur de nouvelles compétences de manière de plus en plus active».

Après avoir posé pour quelques photos en compagnie des policières, le Président russe a eu un bref entretien avec elles et a ensuite présenté à leur régiment une monture de sa propre écurie.

Le Président avait accepté l'invitation des gardiennes de la paix à leur rendre visite, mais ce n'est qu'à la veille de la Journée internationale des femmes qu'il a décidé de l'effectuer.