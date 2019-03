La diplomatie est un «gentlemen’s club»? Une diplomate russe brise les stéréotypes

Il y a de plus en plus de femmes dans la diplomatie russe, a déclaré la directrice du département des Organisations internationales du ministère russe des Affaires étrangères Dilyara Ravilova-Borovik interrogée par Sputnik à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

«Le ministère des Affaires étrangères est considéré comme un «gentlemen's club» mais il ne l'est plus. Afin de le constater, venez dans notre ministère, passez dans les bureaux, consultez les sites des ambassades et des missions russes, et vous verrez combien de femmes diplomates il y a en réalité», a-t-elle précisé.

Selon elle, les femmes occupent différents postes même des haut placés.

«J'estime qu'une femme peut devenir cheffe du ministère russe des Affaires étrangères», a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué que depuis plus de 20 ans qu'elle travaille au sein du ministère elle n'a jamais rencontré de discrimination.

«Le ministère accomplit des tâches sérieuses, il a besoin de professionnels et peu importe leur sexe», estime Mme Ravilova-Borovik.

Pour rappel, la Russie est le pays natal de l'une des premières ambassadrices, Alexandra Kollontaï, qui est aussi devenue la première femme à être membre d'un gouvernement.