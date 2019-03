Des investisseurs français veulent ouvrir une usine de confection en Crimée

Des entrepreneurs français souhaitent lancer leur propre production de vêtements en Crimée, a annoncé le ministère local du Développement économique.

La délégation française a déjà rencontré la vice-première ministre criméenne, Irina Kiviko.

«La vice-première ministre a renseigné les hôtes concernant les possibilités financières pour les entrepreneurs dans la région», indique le communiqué du ministère.

Selon les hommes d'affaires en question, l'usine comptera un designer français, mais des couturiers et tailleurs criméens.

À des fins de recrutement, ils ont visité une université criméenne et un centre d'art et d'industrie.

De plus, les entrepreneurs français envisagent de découvrir les usines de confection criméennes à Kertch et à Simferopol pour un échange d'expériences et une possible collaboration», a ajouté le ministère.