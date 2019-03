Un système de défense antiaérienne Pantsir-S1 se renverse sur la route en Russie (vidéo)

Une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux montre le lieu de l'accident d'un poids lourd militaire sur une route à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

Selon les données préliminaires, il s'agit d'un système antiaérien russe de canons et de missiles Pantsir-S1 qui s'est renversé en travers de la route, bloquant entièrement la circulation dans les deux sens.

Le département local du ministère de l'Intérieur a précisé que l'accident n'avait fait aucun blessé, mais que la cabine du camion avait été fortement endommagée.

Des véhicules militaires sont arrivés sur les lieux pour aider leur «homologue» à «se relever» et relancer la circulation qui était restée barrée pendant un certain temps.

Le système antiaérien russe Pantsir-S1 serait modernisé pour mieux abattre les drones

En service dans l'armée russe depuis 2010, le système Pantsir-S1 (code Otan: SA-22 Greyhound) est armé de deux canons bitubes de 30 mm capables de tirer 5.000 projectiles par minute et de 12 missiles d'une portée de 20 km. Destiné à protéger les sites civils et militaires, y compris les systèmes sol-air S-300 Favorit et S-400 Triumf , il est doté de radars de détection et de suivi des cibles et peut mener un tir de précision en mouvement. Le système est capable de contrer des attaques aériennes de moyens existants et futurs, mais aussi détruire des véhicules et navires légèrement blindés. Le système peut détruire n'importe quelle cible volant entre cinq mètres et 15 km d'altitude. Outre la Russie, les armées d'Algérie, d'Iran, d'Irak, des Émirats arabes unis, de Syrie, de Libye et d'Oman sont dotées de Pantsir-S.