Piégé par des Russes, Guaido demande à la Suisse de bloquer des faux comptes de Maduro

Le 20 février dernier, les prankeurs russes Vladimir Kouznetsov, alias Vovan, et Alekseï Stoliarov, alias Lexus, se sont entretenus avec le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido en se faisant passer pour le Président suisse Ueli Maurer. Le déroulement de cette mystification a été détaillé par Vovan et Lexus à l'intention de Sputnik.

Selon les prankeurs, ils ont d'abord été contactés par «l'ambassadeur du nouveau gouvernement vénézuélien» Carlos Vecchio pour s'entendre sur la date et l'heure de la conversation avec Guaido, lequel a demandé de l'appeler via Whatsapp ou Skype pour ne pas être mis sur écoute.

Pendant cette conversation qui a eu lieu le 20 février, le faux Maurer a déclaré à Guaido qu'il serait prêt à bloquer les comptes de Nicolas Maduro en Suisse. Pour ce faire, il fallait que le Président vénézuélien autoproclamé envoie une demande officielle pour bloquer les actifs de Maduro sur le territoire suisse.

Pour rendre encore plus sérieuse leur démarche, les prankeurs ont envoyé un mail à Guaido contenant le texte que devrait renfermer la demande, indiquant une banque imaginaire dénommée «Lexus Vovanial Bank Ltd» dans laquelle «l'argent criminel de Maduro» serait déposé.

Guaido, enjoué, n'a pas tardé à annoncer à la presse qu'il s'était entretenu avec Ueli Maurer à propos du blocage des comptes appartenant au gouvernement Maduro. Il va de soi que les officiels helvétiques ont démenti ses propos et le ministère suisse des Affaires étrangères a déclaré que l'information était incorrecte et qu'il n'y avait eu aucun contact téléphonique entre le Président suisse et Guaido.

Peu après, afin que la situation n'échappe pas à leur contrôle, les prankeurs ont écrit à nouveau au nom de «Mauer» mais cette fois-ci à l'émissaire des États-Unis pour le Venezuela, Elliott Abrams, lui expliquant les raisons du démenti suisse: Guaido ne devait rien communiquer aux médias, pour ne pas mettre en panique les membres du clan Maduro qui pourraient retirer l'argent de Suisse.

Elliott Abrams a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur et promis de tout garder secret et d'enjoindre à Guaido de ne pas récidiver.



M.Abrams a même demandé à «Mauer» (c'est-à-dire aux prankeurs) de l'informer si Guaido tardait à expédier les documents nécessaires.

«Nous allons le lui rappeler», a assuré au faux Mauer l'émissaire américain.

Par la suite, Vovan et Lexus ont envoyé un message similaire à Carlos Vecchio qui leur a de la même manière promis que de telles erreurs «ne se répèteraient plus» et annoncé qu'il travaillait sur la demande de blocage de comptes de Guaido.

Dans la nuit, l'«ambassadeur» a formulé une demande officielle pour bloquer les comptes de Maduro dans la «Lexus Vovanial Bank Ltd» ainsi que dans d'autres banques suisses, une demande rédigée en espagnol et en anglais et signée de la main de Guaido.

Un jour plus tôt, le 19 février, Vovan et Lexus s'étaient déjà entretenus avec l'envoyé spécial des États-Unis pour le Venezuela, Elliott Abrams, dans l'espoir d'apprendre le rôle de Washington dans le coup d'État au Venezuela et les projets du département d'État concernant ce pays. Se faisant passer pour le Président suisse, M.Stoliarov avait annoncé à M.Abrams que des personnes de l'entourage du Président Maduro ainsi que la société pétrolière vénézuélienne PVDSA avaient des comptes en Suisse.