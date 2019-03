Le «combat» d’un élan têtu avec une voiture sur une route forestière filmé

Une rencontre inattendue avec un élan sur un étroit chemin forestier a bloqué les occupants d’une voiture pendant une vingtaine de minutes, puisque l’animal a empêché le véhicule de continuer sa route et l’a même attaqué à plusieurs reprises, quand l’automobile s’est trop approchée de lui.

Un élan têtu a, pendant une vingtaine de minutes refusé de laisser passer une voiture sur un étroit chemin en pleine forêt russe, dans la république russe d'Oudmourtie. Cette «bataille» entre la Nature et les technologies humaines a été filmée par les passagers du véhicule, qui se sont retrouvés bloqués par l'animal.

Cette histoire a commencé par la simple rencontre, sur une route forestière de Russie, d'une voiture et d'un élan. L'animal s'est approché de la voiture, l'a examinée, puis s'est éloigné mais n'a pas libéré le passage pour autant. Par conséquent, le conducteur n'a pu que le suivre, car les deux côtés de la route étaient visiblement bloqués par des congères et il n'y avait aucune possibilité de contourner l'artiodactyle.

Les passagers ont d'abord essayé de donner au gêneur du pain, qu'il a pris, mais qu'il n'a pas mangé et qu'il a vite lâché dans la neige qui recouvrait abondamment les alentours, tout en restant sur le chemin. L'animal apparemment n'était plus intéressé par la voiture et a lentement continué sa route.

Par contre, lorsque l'automobile s'est trop rapprochée de l'élan, ce dernier s'est retourné et a bloqué le passage sans plus bouger. Les coups de klaxon, les sifflets, les tentatives pour sortir de la voiture et lui faire peur n'ont pas donné les résultats escomptés. À un moment donné, l'animal est même monté sur le capot de la voiture, y laissant des traces de sabots.

Dans la vidéo, les passagers et le conducteur s'esclaffent, assurant qu'il s'agit d'une histoire «incroyable que l'on n'aurait pas pu inventer».

Les bipèdes bloqués par cet élan têtu ont finalement été secourus par une deuxième automobile, qui est apparue à l'autre bout du chemin. L'élan a traîné encore en peu au milieu de la route puis est retourné dans la forêt, ne laissant que des souvenirs aussi insolites qu'impérissables, et les empreintes de ses sabots sur le capot de la première voiture.