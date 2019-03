«Ils ne pouvaient pas y croire»: la stupeur des Français sur les avions de l’URSS

Évoquant la prestation des chasseurs soviétiques Su-27 et MiG-29 au salon du Bourget en 1989, le pilote d’essai Viktor Pougatchev, premier homme à avoir présenté la figure du Cobra en public, explique que personne ne s’attendait à ce que ces appareils soient si performants.

Le pilote d'essai Viktor Pougatchev, auteur de la figure d'acrobatie aérienne Cobra de Pougatchev, réalisée pour la première fois au salon aéronautique du Bourget en 1989, a raconté que les caractéristiques des chasseurs soviétiques avaient provoqué la surprise générale et que des experts français avaient refusé de croire qu'ils avaient effectué un trajet sans escale entre Moscou et Paris.

«Notre arrivée a provoqué une foule de questions. Les journalistes et les spécialistes ne s'attendaient pas aux capacités du Su-27 et de notre industrie aéronautique en général. Aussitôt après l'atterrissage, les personnes qui nous accueillaient sur le tarmac nous ont demandé où nous avions fait escale lors du trajet entre Moscou et Paris. Lorsqu'ils ont appris qu'il n'y avait pas eu d'escale, ils ne pouvaient pas y croire», a raconté le pilote à la chaîne de télévision Zvezda.

Il a signalé que l'exécution de figures de voltige aérienne avait permis de prouver aux autres nations que les technologies aéronautiques soviétiques devançaient les technologies étrangères de 10 ou 15 ans

«La démonstration des avions Su-27 et MiG-29, deux appareils hautement manœuvrables de quatrième génération, a montré au monde nos technologies en matière d'aviation. On croyait avant que l'URSS ne disposait pas de tels avions», a-t-il détaillé.

Au total, Viktor Pougatchev a pulvérisé 13 records mondiaux. En 1989, il a été le premier à faire apponter un chasseur lourd sur le porte-avions soviétique Tbilissi (rebaptisé en Amiral Kouznetsov).