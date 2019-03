Un drone de reconnaissance de l'US Air Force repéré près de la Crimée

Vendredi soir, un drone stratégique RQ-4B Global Hawk de l'Armée de l'air américaine a été repéré alors qu'il menait un vol de reconnaissance au large de la côte criméenne, d'après le site de suivi des déplacements d'avions PlaneRadar.

​

Capable de mener une reconnaissance à des centaines de kilomètres en territoire ennemi, le drone a décollé d'une base aérienne en Italie et s'est ensuite dirigé vers la ligne de démarcation du Donbass, peut-on voir sur un graphique.

Puis, l'appareil a survolé les territoires russes le long de la côte de la mer Noire, au large de la Crimée, comme le montre son suivi de vol.

© Sputnik . Alexey Kudenko Un avion de guerre US repéré à proximité des bases russes en Syrie

Ces derniers temps, les avions espions étrangers, et notamment américains, sont de plus en plus souvent aperçus en Russie. Ils sont régulièrement repérés au-dessus de la mer Baltique, en Crimée et dans le territoire de Krasnodar, ainsi que près de bases russes en Syrie

Au cours de l'année 2018, les militaires russes ont enregistré et escorté 980.000 aéronefs, dont 3.000 avions de combat étrangers ainsi que des avions espions.