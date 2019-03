Des préférences et aptitudes culinaires de Poutine dévoilées

Sur les champs du Forum économique de Krasnoïarsk, Cholban Kara-ool, le numéro un de la République de Touva, en Sibérie orientale, a partagé avec des journalistes ses souvenirs du weekend que Vladimir Poutine a passé l'été dernier dans le Touva.

© Sputnik . Alexey Nikolsky Quand Vladimir Poutine se convertit au tourisme (vidéo, photos)

Il a notamment passé en revue les talents culinaires du chef de l'État. D'après lui, le Président russe prépare lui-même la marinade pour les brochettes — appelées en Russie chachlyks — pour un résultat «fantastique».

Par contre, il a refusé de dévoiler à la presse le secret de la recette de Vladimir Poutine. Il a en outre révélé que le matin, le Président russe aime prendre un café dont la préparation s'effectue dans un cezve.

«Le matin, par exemple, pour le petit-déjeuner nous avions l'habitude, spécialement Sergueï Koujouguétovitch [Choïgou, le ministre de la Défense, ndlr], de préparer le café nous-mêmes dans un cezve. […] Tout d'abord, le café avec le sucre qui se caramélise, après on ajoute l'eau, et ensuite, quand elle a bouilli, on ajoute du lait et on les fait bouillir ensemble», a-t-il ainsi confié à Sputnik.

De plus, le chef de la république a raconté que Vladimir Poutine aimait le thé de Touva, infusé selon la recette de la grand-mère de Cholban Kara-ool.

«Le premier ingrédient le plus important c'est l'eau. On prend de l'eau de source d'habitude, on utilise du thé vert. Dedans on ajoute un peu de sel, il faut le faire bouillir obligatoirement. […] Quand on ajoute du lait, il faut le faire bouillir et vérifier qu'il ne déborde pas, cependant, il faut qu'il bouille pendant un moment. Il est possible d'y aussi ajouter du beurre clarifié», a détaillé Cholban Kara-ool.

Fidèle à son habitude de passer ses congés en Russie, Vladimir Poutine s'était rendu en août 2018 dans la République de Touva. Le Président russe est un grand amateur de loisirs sains et actifs. Il avait profité de ses rares congés pour s'isoler en pleine nature.